Об этом сообщает издание The New York Times.

Почему потеря американской поддержки грозит?

Такой раскол представляет серьезный риск для администрации главы Белого дома, но еще больший – для Киева. Наихудшим сценарием аналитики называют решение Министерства обороны США полностью прекратить поддержку ВСУ.

Потеря помощи ударит по украинским военным именно тогда, когда они демонстрируют высокие результаты на фронте. Кроме того, это оставит города беззащитными перед постоянными ракетными и дронными атаками россиян. Член комитета по вопросам обороны Верховной Рады Украины Соломия Бобровская выразила обеспокоенность тем, что Вашингтон может прекратить поставки перехватчиков "Patriot".

Это ситуация, в которой все проигрывают. Я думаю, это плохо для Трампа. Очевидно, это плохо для Зеленского. Это плохо для европейцев,

– отметил бывший дипломат Европейского Союза в Киеве Балаж Ярабик.

Сможет ли Украина выстоять самостоятельно?

После предыдущих задержек с поставками оружия Украина значительно расширила собственное оборонное производство. Это смягчило последствия сокращения помощи и дало президенту больше свободы в высказываниях. Бывший чиновник Министерства обороны Германии Нико Ланге уверен, что влияние Трампа в связи с отказом в помощи весьма ограничено. Эксперт подчеркнул, что распространенное мнение о неизбежном поражении Украины без поддержки США не соответствует действительности.

Старший директор европейской консалтинговой компании по вопросам политики "Rasmussen Global" Гарри Неделку добавил, что ближайшие недели покажут реальное развитие событий. По его словам, Трамп пытается снизить цены на бензин, но сталкивается с критикой соратников, а с геополитической точки зрения его действия выглядят как удар в спину.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в ходе в ходе переговоров с президентом США с Дональдом Трампом сторонам удается находить темы для содержательного диалога, при этом Украина продолжает отстаивать свои интересы.

Президент подчеркнул, что Киев стремится к скорейшему завершению войны и справедливому миру, однако, по его словам, Владимир Путин не демонстрирует настоящей готовности к переговорам и хочет продолжать боевые действия.