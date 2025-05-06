Уволенный Василий Пилипишин был прорабом отдела главного механика. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Национального университета "Львовская политехника".

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Что известно о работнике Львовской политехники, который оскорбил военного

Во вторник, 6 мая, университет уволил работника Пилипишина за грубое поведение в отношении украинского военнослужащего с инвалидностью. Также в конфликте участвовала жена мужа, которая ранее работала в политехнике гардеробщицей хозяйственного отдела.

Искренне извиняемся украинского военнослужащего Романа Яворского, которому нанесли моральный ущерб наши бывшие сотрудники,

– заявили в университете.

Там отметили, что всегда поддерживали и будут продолжать поддерживать украинских военных и их семьи.

Напомним, что речь идет о конфликт в очереди банка, который произошел во Львове. Женщина, а впоследствии и ее муж, оскорбляли военного за его попытку пройти без очереди, чтобы оформить карточку по инвалидности.

Пара кричала на военнослужащего и желала ему смерти. Впоследствии он заявил, что у него не укладывается в голове такое отношение к защитнику Украины.