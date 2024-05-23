22 мая в сети распространили соответствующее видео. Сейчас в Харьковской ОТЦК и СП прокомментировали ситуацию.

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Там заявили, что гражданские провоцировали нападения на военных. В частности, конфликт начался из-за "применения несколькими гражданами, которые имели признаки алкогольного или наркотического опьянения, физической силы против военнослужащих".

По данным центра комплектования, атаки сопровождались грубой бранью и оскорблениями достоинства военных. Зазанчають, что в сеть попали только фрагменты видео, на которые не попали кадры нападения на военных.

Зато в ТЦК сообщили, что в результате спора пострадал солдат роты охраны.

"В результате нападения пока не установленных лиц пострадал солдат роты охраны, которому были нанесены телесные повреждения. В частности, наложены швы на убойную рану в районе скулы", – говорится в сообщении.

Отмечают, что в ТЦК и СП этот военнослужащий проходит службу после тяжелого ранения, которое он получил в феврале 2023 года во время защиты Украины.

Начато служебное расследование

В ТЦК осудили действия военных, которые "поддались на провоцирование со стороны лиц с неадекватным поведением". В частности, отмечают, что работники не имели, несмотря на агрессивную провокацию, вступать в спор и физическое противостояние. Поэтому назначено служебное расследование, по результатам которого примут соответствующие дисциплинарные меры.