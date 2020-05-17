Конгресс США начал новое расследование против Трампа

Демократы в Конгрессе США начали расследование из-за увольнения генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика. Его своим решением уволил Дональд Трамп. Конгрессмены считают, что на такой шаг Трамп пошел после того, как Линик начал расследовать деятельность государственного секретаря Майка Помпео, одного из ближайших союзников президента.

Повідомлення про розслідування з’явилося наступного дня після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що планує звільнити генерального інспектора Держдепартаменту Стіва Лініка, повідомляє "Радіо Свобода".

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Згідно із законом, Білий дім повинен повідомити Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора. Трамп поінформував про відставку Лініка спікера Палати представників Ненсі Пелосі, яка у відповідь звинуватила президента в покаранні інспектора за те, що той намагався захистити конституцію і національну безпеку США, пише DW. За словами Пелосі, оголошене посеред ночі звістка про відставку Стіва Лініка укладається в небезпечний шаблон покарання чиновників, які намагаються виконувати свої наглядові функції.

Експрокурор Лінік був призначений ще колишнім президентом США Бараком Обамою для контролю над витратами та виявленням будь-яких зловживань в Державному департаменті.

Демократи припускають, що Лінік "почав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео". За повідомленнями, Лінік розслідував скарги на те, що Майк Помпео міг зловживати роботою підлеглих і просив їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою.

В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов’язані зі звільненням Лініка, а також інформацію щодо розслідування, яке він проводив.

За даними журналу Politico, на місце Лініка призначать одного з довірених осіб віцепрезидента США Майка Пенса.

Як Трамп звільняє неугодних чиновників

Стів Лінік не став першим, кого неочікувано звільнив Дональд Трамп. При цьому усі вони були пов'язані з його можливою неправомірною діяльністю, яка мало не призвела до імпічменту.

У квітні Трамп уже звільнив генерального інспектора спецслужб Майкла Аткінсона, який зіграв центральну роль в розкручуванні "української справи". Після провалу спроби імпічменту Трамп також звільнив від виконання обов'язків експерта Ради національної безпеки по Україні підполковника Александера Віндмана і посла США в Євросоюзі Гордона Сондланда. Обидва вони виступили з показаннями проти Трампа в Конгресі, куди вони були викликані.