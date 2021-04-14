В Конгрессе продолжают активно обсуждать тему Украины и российской агрессии. В частности директор Центрального разведывательного управления Уильям Берн заявил, что Соединенные Штаты Америки не должны недооценивать потенциальную угрозу со стороны России начать военную операцию против Украины.

Он сообщил, что звонок Джо Байдена и Владимира Путина накануне имел целью, среди прочего, предупредить Россию.

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Директор военной разведки США заявил, что Россия нарастила свои силы в незаконно оккупированном Крыму и у границ Украины так, что это дает ей возможность провести разного рода операции, в частности ограниченную военную операцию против Украины. В то же время истинные намерения российских властей неизвестны.

Слушания по потребностям американских вооруженных сил

В Сенате состоялись слушания на тему потребностей финансирования американских вооруженных сил в 2022 году. Значительную часть обсуждения бюджета Пентагона посвятили опасной ситуации на Востоке Украины и в Крыму.

Сенаторы хотели узнать, насколько реальной является угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор.

США выводят войска из Афганистана

Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты полностью выведут свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

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Джо Байден сказал, что пора завершить самую долгую войну в Америке. "Хотя мы не будем задействованы в Афганистане военным образом, наша дипломатическая и гуманитарная работа будет продолжаться", – добавил глава США.

Отметим! Сейчас в Афганистане находится примерно 2,5 тысячи американских военных. Также в регионе сосредоточено примерно 7 тысяч человек персонала других союзников НАТО

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