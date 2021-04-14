В Конгрессе активно обсуждают тему Украины и российской агрессии – Голос Америки
В Конгрессе продолжают активно обсуждать тему Украины и российской агрессии. В частности директор Центрального разведывательного управления Уильям Берн заявил, что Соединенные Штаты Америки не должны недооценивать потенциальную угрозу со стороны России начать военную операцию против Украины.
Источник:"Голос Америки" на 24 каналі
Он сообщил, что звонок Джо Байдена и Владимира Путина накануне имел целью, среди прочего, предупредить Россию.
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Директор военной разведки США заявил, что Россия нарастила свои силы в незаконно оккупированном Крыму и у границ Украины так, что это дает ей возможность провести разного рода операции, в частности ограниченную военную операцию против Украины. В то же время истинные намерения российских властей неизвестны.
Слушания по потребностям американских вооруженных сил
В Сенате состоялись слушания на тему потребностей финансирования американских вооруженных сил в 2022 году. Значительную часть обсуждения бюджета Пентагона посвятили опасной ситуации на Востоке Украины и в Крыму.
Сенаторы хотели узнать, насколько реальной является угроза российского вторжения в Украину и готовы ли украинские войска дать отпор.
США выводят войска из Афганистана
Президент США Джо Байден подчеркнул, что Штаты полностью выведут свои войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.
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Джо Байден сказал, что пора завершить самую долгую войну в Америке. "Хотя мы не будем задействованы в Афганистане военным образом, наша дипломатическая и гуманитарная работа будет продолжаться", – добавил глава США.
Полный выпуск программы "Голос Америки" за 14 апреля: смотрите видео
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