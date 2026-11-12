В Конгрессе США и Еврокомиссии требуют немедленно возобновить работу Starshield в Украине

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

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Как отреагировала Еврокомиссия?

Европейская комиссия также призвала SpaceX срочно возобновить полноценную работу Starshield в Украине.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Тома Ренье 12 ноября заявил, что сообщения о новых перебоях вызывают серьезную обеспокоенность.

Это не первый случай, когда Украина сталкивается с перебоями в работе Starshield. Эти сообщения вызывают глубокую озабоченность и, если они подтвердятся, являются неприемлемыми– подчеркнул он.

По словам Ренье, компания SpaceX должна обеспечить стабильное предоставление услуг Украине.

Услуги Starshield необходимо срочно возобновить, чтобы украинские военные могли поддерживать связь, защищать своих граждан и оборонять свою территорию– заявил представитель Еврокомиссии.

Что известно о перебоях в работе Starshield?

Президент Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные ограничения скорости Starshield. По его словам, это затрудняет перехват российских реактивных беспилотников.

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Подобные проблемы возникали и в октябре. Тогда ограничения повлияли на работу украинских дронов, а 24 октября Зеленский сообщил о восстановлении прежней скорости связи.

Как ранее писал 24 Канал, срок действия контракта Украины на доступ к Starshield истекает в середине 2027 года. Киев уже призвал США начать переговоры о его продлении.