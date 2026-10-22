Инициативу возглавили представители Конгрессового украинского кокуса, что Джо Уилсон сообщил в социальной сети X. Американские законодатели настаивают на том, что нанесение ударов по военным целям противника на его территории имеет ключевое значение для защиты гражданского населения.

Требование разрешить удары на большие расстояния

В письме конгрессмены призвали администрацию снять ограничения на использование технологий спутниковой связи для нейтрализации угроз.

По их словам, Киев должен иметь все необходимые инструменты для превентивного уничтожения точек запуска ракет и беспилотников.

Украина должна иметь возможность защищать себя, свой народ и Запад! Лучший способ – уничтожить способность России осуществлять свои террористические атаки,

– подчеркнул Джо Уилсон.

Проблемы с работой Starlink на фронте

Из-за внезапного введения ограничений на скорость терминалов в Конгрессе уже и требуют провести расследование ие действий Илона Маска.

В то же время Владимир Зеленский заявлял, что Украина уже просила Вашингтон открыть связь над территорией России, для уничтожения установок, однако этот доступ всегда оставался заблокированным.