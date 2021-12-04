В то же время, несмотря на пессимистические ожидания участников рынка, депутаты все равно принимают закон 5600, которым существенно увеличивают рентные платежи по продаже железной руды. По прогнозам экономистов, дополнительная нагрузка на предприятия металлургической отрасли составит почти 5 миллиардов гривен.

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Экономист Олег Пендзин сказал: "Сегодня конкурентоспособность добывающей промышленности может серьезно ухудшиться в связи с дополнительными налоговыми нагрузками".

Дополнительная нагрузка ожидается примерно на уровне 4 – 5 миллиардов гривен в год дополнительно. Мы же понимаем, что деньги надо собрать. А вообще налоговая нагрузка в связи с принятием этого закона увеличена на 50 миллиардов гривен,

– сказал Олег Пендзин

Вынужденное падение деловой активности

По мнению экономиста, власти Украины проводят непоследовательную налоговую политику и, в отличие от европейских государств, не хотят поддерживать бизнес из-за вынужденного падения деловой активности.

Мы принимаем с помпой с криками бюджетную декларацию на 3 года и тут же меняем правила игры. Мы меняем правила игры, когда это нельзя делать. И, собственно, в этом проблема украинского бизнеса. Почему украинский бизнес у нас настолько тяжелый, и почему мы весь время говорим о проблемах с инвестиционным климатом", – сказал экономист Олег Пендзин.

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