Елена Дума, кандидат на должность главы АРМА, разоблачитель коррупции, отметила в новом интервью особую роль агентства, которая заключается в том, что орган начинает работать как только событие преступления: разыскивает, помогает наложить арест и делает все, чтобы имущество было сохранено, не потеряло свою стоимость и приносило доход через управление или реализацию.

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"За 30 лет независимости Украины украдены, выведены за границу, незаконно присвоены, проданы-перепроданы, реорганизованы или специально обанкротились, проданы по низким ценам многомиллиардные активы", – считает кандидат на должность Председателя АРМА Елена Дума.

Юрист уверена, что агентство работает непрозрачно и что деятельность АРМА сейчас приводит к недополучению государством многомиллионных доходов.

Особенно в военное время роль АРМА трудно переоценить, поэтому оно в конце концов должно получить достойного и независимого руководителя, поскольку уже более двух лет его возглавляет исполнитель обязательств, что является нарушением законодательства.

Елена Дума имеет опыт борьбы и необходимые профессиональные навыки для создания действительно прозрачного, независимого и эффективного органа для борьбы как с внутренним, так и внешним врагом для возвращения активов государству.



Результаты тестирования на должность Председателя АРМА Елены Думы / Фото Delo



Результаты тестирования на должность Председателя АРМА Елены Думы Фото Delo

31 марта прошел конкурс на должность главы АРМА. В нем приняла участие и Елена Дума. Стоит отметить, что результаты кандидата ошеломили присутствующих: ей удалось без ошибки пройти тест за рекордно короткое время – 10 минут.

Дума считает, что конкурс был проведен на европейском уровне, но, к сожалению, не все кандидаты сейчас ведут добропорядочную борьбу и используют грязные технологии против более успешных кандидатов.

Цель такой войны – выбить из конкурентной среды любыми методами, создать у членов конкурсной комиссии впечатление о моем несоответствии или неблагочестии,

– уверена Елена Дума.

Но, в отличие от оппонентов, Елена Дума собирается достойно, законно, честно ответить оппонентам.

Решение судов и выписка из ЕРДР о возбуждении уголовного дела о незаконном увольнении Елены Думы / Фото Delo.ua

"Я не позволю поносить мое имя, и, конечно, опровергнуть всю распространенную информацию", – отмечает обличительница коррупции.