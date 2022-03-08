Детали рассказал Андрей Буквич – временно поверенный в делах Украины в Канаде. Он подчеркнул, что для канадской правительственной корпоративной культуры характерно принимать решения после детального изучения имеющихся возможностей, которые имеет правительство для их имплементации. Также это происходит после обеспечения соответствующих ресурсов.

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Шон Фрейзер – канадский министр по иммиграции – докладывал в парламенте. Он рассказал, какое количество дополнительных ресурсов было брошено на украинское направление. Решения по убежищу беженцев из Украины могут быть приняты уже в ближайшие недели.

Если речь идет именно о безвизовом режиме, есть консенсус среди политических сил принять такое решение. Однако продолжаются консультации. В частности, с миграционной службой по механизму четкой реализации. К сожалению, пока положительного ответа нет,

– подчеркнул Буквич.

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