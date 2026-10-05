Как сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины на своей странице в Facebook, новоназначенный руководитель является опытным военным хирургом с большим практическим опытом работы в десантно-штурмовых войсках.

Что известно о Гуменюке?

Ранее Константин Гуменюк занимал должность главного хирурга Вооруженных Сил и завоевал неоспоримый авторитет среди военных, гражданских медиков и волонтерского сообщества.

Напомним также, что в 2014 году Гуменюк находился в зоне АТО и служил старшим врачом передовой врачебно-сестринской бригады в составе 95-й аэромобильной бригады.

Основной задачей нового руководителя станет реализация качественных изменений в системе медицинского обеспечения украинских воинов.

Главнокомандующий подчеркнул, что помощь должна стать более технологичной, оперативной и ориентированной на реальный результат – сохранение жизней украинских военнослужащих на фронте.



Драпатый представил нового командующего Медицинскими силами / Фото со страницы главнокомандующего

Преодоление кадрового дефицита и помощь фронту

Для достижения этой цели в Медицинских силах планируют в первую очередь привлекать больше квалифицированных врачей и медицинского персонала. Все усилия ведомства будут направлены непосредственно на обеспечение каждого боевого подразделения и солдата на передовой.

Самая лучшая техника и оборудование будут бессильны, если за ними не будут стоять люди. Поэтому крайне необходимо преодолеть кадровый дефицит в медицинской системе Вооруженных Сил,

– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ,

Во время встречи с коллективом также отметили вклад предыдущего руководителя, генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука, который занимал эту должность с 19 ноября 2023 года.

Результаты его работы признали важной частью дальнейшего развития всей системы Медицинских сил.

При этомКазмирчука ранее упоминали в связи с делом начальника медицинской службы а 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Шевчука. В 2024 году после получения строгого выговора от командования военного понизили в должности. До этого Шевчук заявлял об обнаружении в бригаде турникетов китайского производства и обращался к командованию Медицинских сил с требованием заменить их.