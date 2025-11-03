Никогда не боялся ехать в опасность: на фронте погиб фотограф Ukraїner Константин Гузенко

Очередная печальная весть всколыхнула медийное сообщество. Так, 2 ноября, на линии соприкосновения погиб военный Константин Гузенко, известный своей работой фотографа в медиапроекте Ukraїner.

О трагической потере рассказал коллега и друг Константина Богдан Логвиненко, передает 24 Канал.

Кем был Константин Гузенко при жизни?

В 2020 Константин присоединился к проекту Ukraїner фотографом. Логвиненко поделился воспоминаниями о том, как они с командой путешествовали в 2022 и 2023 годах.

Вместе друзья были на Юге, Востоке и Севере Украины, часто посещали и опасные места. Со своей стороны Константин никогда не боялся ехать и снимать, какие бы угрозы его не ждали. Впоследствии он сам стал морским пехотинцем.

Накануне, 2 ноября, фотограф и военнослужащий погиб.

О своей работе в Ukraїner Костя ранее говорил: "Юкрейнер для меня – это прежде всего комьюнити, объединенное большой идеей, в которую каждый вкладывает что-то по своим возможностям. Когда я снимаю в экспедиции, я знаю, что я на своем месте. Это даже сложно назвать работой, потому что в ней столько правильного взаимодействия, что получается одно удовольствие".

Костю, спасибо тебе за все, спасибо тебе за тебя. Не могу поверить, что тебя больше нет. Соболезнования близким и всему сообществу Ukraїner,

– написал Богдан Логвиненко.

Он также добавил, что о месте и дате захоронения Константина сообщат позже.

