3 листопада, 16:24
Ніколи не боявся їхати в небезпеку: на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Відомий фотограф Костянтин Гузенко віддав своє життя, захищаючи Україну.
  • Костянтин працював у медіапроєкті Ukraїner.

Чергова сумна звістка сколихнула медійну спільноту. Так, 2 листопада, на лінії зіткнення поліг військовий Костянтин Гузенко, відомий своєю роботою фотографа в медіапроєкті Ukraїner.

Про трагічну втрату розповів колега й друг Костянтина Богдан Логвиненко, передає 24 Канал.

Ким був Костянтин Гузенко за життя?

У 2020 Костянтин долучився до проєкту Ukraїner фотографом. Логвиненко поділився спогадами про те, як вони з командою подорожували у 2022 та 2023 роках. 

Разом друзі були на Півдні, Сході та Півночі України, часто відвідували й небезпечні місця. Зі свого боку Костянтин ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем. 

Напередодні, 2 листопада, фотограф та військовослужбовець загинув.

Про свою роботу в Ukraїner Костя раніше говорив: "Юкрейнер для мене – це насамперед ком'юніті, об'єднане великою ідеєю, в яку кожен вкладає щось по своїх можливостях. Коли я знімаю в експедиції, я знаю, що я на своєму місці. Це навіть складно назвати роботою, бо в ній стільки правильної взаємодії, що виходить одне задоволення".

Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner,
– написав Богдан Логвиненко.

Він також додав, що про місце та дату поховання Костянтина повідомлять згодом.

Кого втратила Україна на війні за останній час?

  • 20 жовтня під час бою проти російських загарбників загинув Владислав Торк з Івано-Франківської області. Йому було 21 рік, він служив у спецпідрозділі ГУР "Kraken". 

  • Крім того, стало відомо про загибель 43-річного військового Володимира "Знахаря" Святненка. Захисник перебував на плацу під час нагородження бійців 1 листопада, коли по ньому вдарила балістична ракета ворога. 

  • 23 жовтня внаслідок удару російського дрона у Краматорську загинули журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін. Також спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення та був госпіталізований.

  • 26 вересня під час виконання службових обов'язків загинув журналіст Богдан Будай родом із Кривого Рогу.