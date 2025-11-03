Ніколи не боявся їхати в небезпеку: на фронті загинув фотограф Ukraїner Костянтин Гузенко
- Відомий фотограф Костянтин Гузенко віддав своє життя, захищаючи Україну.
- Костянтин працював у медіапроєкті Ukraїner.
Чергова сумна звістка сколихнула медійну спільноту. Так, 2 листопада, на лінії зіткнення поліг військовий Костянтин Гузенко, відомий своєю роботою фотографа в медіапроєкті Ukraїner.
Про трагічну втрату розповів колега й друг Костянтина Богдан Логвиненко, передає 24 Канал.
Ким був Костянтин Гузенко за життя?
У 2020 Костянтин долучився до проєкту Ukraїner фотографом. Логвиненко поділився спогадами про те, як вони з командою подорожували у 2022 та 2023 роках.
Разом друзі були на Півдні, Сході та Півночі України, часто відвідували й небезпечні місця. Зі свого боку Костянтин ніколи не боявся їхати й знімати, які б загрози на нього не чекали. Згодом він сам став морським піхотинцем.
Напередодні, 2 листопада, фотограф та військовослужбовець загинув.
Про свою роботу в Ukraїner Костя раніше говорив: "Юкрейнер для мене – це насамперед ком'юніті, об'єднане великою ідеєю, в яку кожен вкладає щось по своїх можливостях. Коли я знімаю в експедиції, я знаю, що я на своєму місці. Це навіть складно назвати роботою, бо в ній стільки правильної взаємодії, що виходить одне задоволення".
Костю, дякую тобі за все, дякую тобі за тебе. Не можу повірити, що тебе більше немає. Співчуття близьким і усій спільноті Ukraїner,
– написав Богдан Логвиненко.
Він також додав, що про місце та дату поховання Костянтина повідомлять згодом.
Кого втратила Україна на війні за останній час?
20 жовтня під час бою проти російських загарбників загинув Владислав Торк з Івано-Франківської області. Йому було 21 рік, він служив у спецпідрозділі ГУР "Kraken".
Крім того, стало відомо про загибель 43-річного військового Володимира "Знахаря" Святненка. Захисник перебував на плацу під час нагородження бійців 1 листопада, коли по ньому вдарила балістична ракета ворога.
23 жовтня внаслідок удару російського дрона у Краматорську загинули журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін. Також спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення та був госпіталізований.
26 вересня під час виконання службових обов'язків загинув журналіст Богдан Будай родом із Кривого Рогу.