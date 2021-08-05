Глава Министерства иностранных дел Украины 4 августа сообщил, что контакт с тренером гандбольного клуба "Вицязь" уже установлено.

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Рады приветствовать его с семьей в Украине и хотим, чтобы у нас они чувствовали себя лучше, чем дома. Заверили в готовности при необходимости оказывать необходимую помощь,
– рассказал Дмитрий Кулеба.

Константин Яковлев принимал активное участие в массовых протестах против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. За это в июне он провел 15 суток под арестом.

Более о Константине Яковлеве

  • Это главный тренер белорусского гандбольного клуба "Вицязь", противник режима Александра Лукашенко.
  • В июне 2021 его арестовали на 15 суток. Все из-за поддержки журналиста Дмитрия Руто, который до этого отбыл свой арест за бело-красный футбольный шарф в машине.
  • Чтобы не подвергать опасности ни себя, ни свою семью, тренер вместе с родными 3 августа выехал в Украину.
  • К слову, "Вицязь" в 2020 году поддержал протесты и требовал от властей прекратить репрессии. За это его сняли с чемпионата Беларуси.