Сотни дней на позиции с ранением: Зеленский присвоил звание "Герой Украины" Константину Власенко

Как сообщается на сайте Офиса Президента, боец был удостоен высшей государственной награды – ордена "Золотая звезда".

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История мужества Героя

Константин Власенко с 3 июня 2025 года по 15 февраля 2026 года находился на позиции "Вертун" вблизи Синьковки в Харьковской области. В феврале ее полностью уничтожили вражеские дроны и артиллерия.

Во время отхода защитник получил тяжелые ранения обеих ног, а его побратим пропал без вести. Герой сумел добраться до укрытия возле школы и самостоятельно оказал себе медицинскую помощь.

Защитника пытались вывезти с помощью НРК, но враг уничтожил комплекс еще до того, как он добрался до позиции. Любыми другими средствами эвакуацию провести было невозможно. Среди вариантов рассматривали и пешую эвакуацию, но идти к позиции было очень рискованно из-за постоянных российских обстрелов– сообщили в Офисе Президента.

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Из-за гангрены военный лишился одной стопы, а вторую ему пришлось ампутировать самостоятельно. Несмотря на тяжелое физическое состояние, он продолжал скрытно наблюдать за врагом и передавал собранную информацию сослуживцам.

Эвакуация с помощью вертолета

Спасение бойца провели 4 октября с помощью тяжелого гексакоптера Heavy Shot "Аюдаг-6". Дрон специально переоборудовали для транспортировки, а саму операцию готовили в течение нескольких месяцев специалисты 30-й, 92-й и 14-й бригад в сотрудничестве с производителем аппарата.

Эвакуация раненого из опасного участка длилась чуть больше часа.

Сегодня Глава государства наградил медалью "За спасенную жизнь" старшего солдата Сергея Стояна. Все остальные участники этой уникальной операции по спасению жизни украинского воина также будут отмечены государственными наградами– подытожили в ОП.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский также вручил ордена "Золотая звезда" другим защитникам – Героям Украины Андрею Билецкому и Эдуарду Колодию