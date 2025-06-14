В 2014 он стал организатором и участником первых пророссийских митингов в городе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграм-каналы.

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Что известно о предателе Константине Ерманове

По словам матери пророссийского активиста Татьяны Ермановой, в четверг, 12 июня, ей позвонили из воинской части и сообщили о гибели сына. Стоит заметить, что при опознании использовался биоматериал женщины, который она передавала через военкомат.

Сама Татьяна тело сына не видела. Она предполагает, что его могли вернуть в рамках одного из обменов телами. Об обстоятельствах гибели матери также неизвестно.

Отметим, что Константин Ерманов считался пропавшим без вести более года. Как сообщают российские СМИ, после аннексии Крыма он критиковал российского оккупационного главу полуострова Сергея Аксенова.

В частности, рассказал о московской квартире тещи Аксенова Людмилы Добрыни, на покупку которой, по утверждению Ерманова, не хватило бы ее доходов и доходов ее зятя. в 2021 году Ерманова лишили депутатских полномочий. Поводом стали якобы неточности в его собственной декларации.

Уже в марте 2022 года Ерманова задержали по делу о хранении и распространении наркотиков. Тогда в его квартире во время обыска якобы нашли 99,2 грамма конопли. Следствие утверждало, что ее большинство хранилось в коробке из-под чая в шкафу на кухне.

Там заявили, что в нагрудном кармане куртки Ерманова якобы нашли контейнер из-под киндер-сюрприза, где тоже был небольшой пакет с марихуаной. Еще немного нашли в кармане пальто. Однако сам Ерманов говорил, что наркотики ему подбросили.

В марте 2023 года его приговорили к 11 годам колонии по делу о хранении и распространении марихуаны. Точная дата, когда Ерманов ушел на войну, неизвестна. Однако в мае 2024 года в его профиле в соцсетях появилась фотография, где он в бронежилете.

К слову, недавно ВСУ ликвидировали подполковника запаса Российской гвардии Олега Семова. Он был заместителем командира отряда БАРС-11 и ранее разгонял Евромайдан.