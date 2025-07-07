Город постепенно превращается в руины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

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Как сейчас выглядит Константиновка

В Сухопутных войсках заметили, что цель россиян – гражданские.

Яркий пример, который вы можете увидеть на видео, – Константиновка, Донецкая область. Когда-то уютный город, развивающийся, оккупанты постепенно превращают в руины,

– написали там.

Военные рассказали, что только с начала 2025 года этот город оккупанты обстреляли более 500 раз.

Из-за этого пострадало более 260 человек и было разрушено более 2700 объектов.

"Действия врага не обоснованы никакой военной необходимостью, россияне терроризируют гражданское население, убивают мирных граждан. Их цель – не только военные. Их цель – гражданские!" – еще раз подчеркнули в ВСУ.

Как выглядит Константиновка после агрессии России: смотрите видео

Напомним, что 6 июля Россия комбинированно атаковала Константиновку. В результате этого погибли 4 человека, также есть пострадавший.