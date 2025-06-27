Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ подписанный 27 июня. Президент Украины назначил Александра Водянникова судьей Конституционного суда.

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Зеленский подписал указ

Это позволило возобновить работу КСУ, которая была заблокирована из-за недостатка кворума.

В январе в Конституционном суде оставалось лишь 11 судей из 18 необходимых, тогда как для работы нужно минимум 12.

Александр Водянников – юрист с многолетним опытом. Он окончил КНУ им. Тараса Шевченко и Центральноевропейский университет в Будапеште, имеет степень магистра права (LL.M.) в сравнительном конституционном праве. Работал в Министерстве юстиции, был консультантом Конституционной комиссии и членом Совета по вопросам судебной реформы.

Также Водянников участвовал в разработке законопроектов в Верховной Раде, в частности по лоббистской деятельности, и в создании Плана восстановления Украины от последствий войны.