Об этом 10 марта заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что в Вознесенске был поставлен вагон-рефрижератор для мертвых россиян.

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"Из Вознесенска – 9 трупов, из Новой Одессы – 6, села Прибужаны – 2. Это только те, что свезли организованно. Десятки трупов прикопали местные жители, чтобы не было антисанитарии", – написал Геращенко.

Начать переговоры

Советник министра призвал избрать человека для переговоров, чтобы наконец-то забрать тела убитых. Контактным лицом он назвал главу Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Российские генералы! У вас есть совесть? Когда вы наконец начнете собирать трупы обманутых Путиным и вами солдат?

– написал Геращенко.

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