Контейнеровоз из Китая направляется в Одессу: команда судна имела высокую температуру

В Одесский порт вскоре должен прибыть трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL. В начале января 2020года судно загрузилось в портах Китая.

Как пишет одесское издание "Думская", 27 января вышеупомянутый корабль побывал в одном из портов Шри-Ланки, и там в шести членов команды была высокая температура. 29 числа в компании CMA CGM заявили о том, что команда уже здорова. По словам представителей фирмы, последнее подтвердил Международный радиомедицинский центр.

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В то же время в CMA CGM сообщили о принятии всех необходимых мер для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения. Также здесь заверили, что находятся в постоянном контакте с командой контейнеровоза.

После Шри-Ланки судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а 12 февраля – в румынской Констанце. 13 числа контейнеровоз из Китая должен прибыть в Одессу.

Из-за прибытия судна в Одессу медиков местной санитарно-карантинной службы привели в повышенную готовность. За шесть часов до прибытия капитан судна должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды. Правда, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 24 января, сразу после швартовки все равно на контейнеровозе проведут медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические мероприятия.

К слову, с 12 февраля Укрпочта временно приостановила прием всех видов отправлений в Китай. В компании заверили, что никаких связанных с коронавирусом запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет. Зато на ситуацию повлияло значительное сокращение большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок.

Что будет, если одесские медики обнаружат на судне больного

немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий,

больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта,

дальше больного должны госпитализировать на береговой госпитальной базе,

судно поставят на карантин и проведут там соответствующие медико-санитарные мероприятия.

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Что известно о новом коронавирусе из Китая

По состоянию на 12 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерл 1 361 человек. Общее количество инфицированных – более 45 тысяч по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала