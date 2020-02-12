Укрпочта временно не принимает посылки в Китай

Укрпочта с 12 февраля временно приостановила прием всех видов отправлений в Китай. Все отправления в Китай, принятые до 11 февраля, будут доставлены, но общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

В Укрпочте заявили, что никаких связанных с коронавирусом запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет. Но через значительное сокращение большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлен, сообщает Укринформ.

К теме: Укрпочта уверяет: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Также Укрпочта предупредила о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний.

Всемирная организация здравоохранения тоже пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи со вспышками коронавируса в Китае. ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться.

Узнайте о мифах и правде о коронавирусе:

Важные факты о коронавирусе / инфографика 24 канала