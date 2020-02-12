22:45
12 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус – полезен для россиян. Космически-спутниковое дно РФ
      Вєсті Кремля
      21:28, сегодня
      Вести.UA: Пополнение украинской политической диаспоры в РФ. Кусок монобольшинства хотят откусить
      Вєсті.UA
      20:33, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Укрпочта временно не принимает посылки в Китай

      48 Читати новину українською
      Укрпочта приостановила прием посылок в Китай / chernivtsi.online

      Укрпочта с 12 февраля временно приостановила прием всех видов отправлений в Китай. Все отправления в Китай, принятые до 11 февраля, будут доставлены, но общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены.

      В Укрпочте заявили, что никаких связанных с коронавирусом запретов со стороны Национальной почты Китая пока нет. Но через значительное сокращение большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в эту страну временно приостановлен, сообщает Укринформ.

      К теме: Укрпочта уверяет: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

      Также Укрпочта предупредила о возможном увеличении сроков транзита почтовой корреспонденции и посылок между Украиной и Китаем из-за значительного  сокращения рейсов большинством авиакомпаний.

      Всемирная организация здравоохранения тоже пока не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли в связи со вспышками коронавируса в Китае. ВОЗ сообщает о безопасности посылок. Люди, получающие посылки из Китая, не рискуют заразиться.

      Узнайте о мифах и правде о коронавирусе:

      коронавірус як можна заразитися профілактика коронавірусуВажные факты о коронавирусе / инфографика 24 канала

      В Украине планируют прекратить измерять газ в кубометрах: что это значит
      сегодня
      2895
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Украины Укрпошта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:01 Главные новости 12 февраля: первый брифинг Ермака и статус УБД добровольцам
      Анастасія Зазуляк 89
      сегодня , 22:00 Необъявленная война двух Андреев, или Почему возник конфликт между Богданом и Ермаком
      Юрій Бутусов 555
      11 февраля , 14:00 Коронавирус в Китае: как эпидемия влияет на экономику и бизнес
      Тетяна Панасюк 736
      10 февраля , 14:00 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      330
      сегодня , 21:20 10 вопросов о маленьких странах Европы
      38
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук