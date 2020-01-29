17:06
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Укрпочта уверяет: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

      57 Читати новину українською
      В Укрпочте рассказали, нужен ли спецкостюм, чтобы забрать посылку из Китая / Коллаж 24 канала

      Укрпочта заверила, что для того, чтобы забрать из их отделения посылки из Китая, не нужно приходить со специальной защитой. Шутки об этом в течение последней недели распространяются в социальных сетях.

      Соответствующее сообщение Укрпочта опубликовала в своем фейсбуке, прикрепив к посту аналогичное сообщение экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

      К слову: Посылки из Китая сжигать не будут: Укрпочта отреагировала на сообщение шутливого сайта

      На Укрпочте также заверили, что доставка посылок в Китай и из Китая продолжает осуществляться вполне привычно, в штатном режиме.

      Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12 авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем,
      – заверили в компании.

      Что шутники по этому поводу пишут в соцсетях

      Как только появились первые сообщения об опасном коронавирусе в Китае, как шутники сразу же взялись шутить о посылках, которые приходят с "Поднебесной".

      Причиной для этого прежде всего стал довольно популярный ресурс AliExpress, которым очень часто пользуются в том числе и в Украине. Поэтому за последнюю неделю шутки о посылках из Китая заполонили Интернет.

      Вакцину против коронавируса разработали исследователи в Гонконге
      сегодня
      2934
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Китай Курьезные новости Мемы Укрпошта
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 8
      сегодня , 16:05 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Северин Трач 239
      сегодня , 15:35 Почему упал доллар и что будет дальше: объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 68493
      сегодня , 15:31 Руководителя Укрзализныци уволили с должности: биография Евгения Кравцова
      1931
      сегодня , 15:00 Можно поздравить Минфин
      Сергій Фурса 212
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук