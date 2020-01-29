Укрпочта уверяет: посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов

Укрпочта заверила, что для того, чтобы забрать из их отделения посылки из Китая, не нужно приходить со специальной защитой. Шутки об этом в течение последней недели распространяются в социальных сетях.

Соответствующее сообщение Укрпочта опубликовала в своем фейсбуке, прикрепив к посту аналогичное сообщение экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун.

К слову: Посылки из Китая сжигать не будут: Укрпочта отреагировала на сообщение шутливого сайта

На Укрпочте также заверили, что доставка посылок в Китай и из Китая продолжает осуществляться вполне привычно, в штатном режиме.

Сейчас Укрпочта сотрудничает с 12 авиакомпаниями, которые обеспечивают полноценную доставку всех отправлений как на импорт, так и на экспорт. Все под контролем,

– заверили в компании.

Что шутники по этому поводу пишут в соцсетях

Как только появились первые сообщения об опасном коронавирусе в Китае, как шутники сразу же взялись шутить о посылках, которые приходят с "Поднебесной".

Причиной для этого прежде всего стал довольно популярный ресурс AliExpress, которым очень часто пользуются в том числе и в Украине. Поэтому за последнюю неделю шутки о посылках из Китая заполонили Интернет.