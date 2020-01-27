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      Посылки из Китая сжигать не будут: Укрпочта отреагировала на сообщение шутливого сайта

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      В "Укрпочте" заверили, что коронавирус не передается через посылки / www.ukrposhta.ua

      Укрпочта заверила, что на данный момент нет никакой угрозы заражения смертельным китайским коронавирусом через посылки из-за рубежа. Мол, Всемирная организация здравоохранения не вводила никаких запретов или ограничений для международной торговли или перемещения товаров за границу.

      Компания постоянно находится на связи с Министерством здравоохранения Украины и ведет консультации, заверили в "Укрпочте".

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      Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию,
      – отметили в компании.

      Распространяя эту информацию в фейсбуке, "Укрпочта" также прикрепила линк на UaReview о том, будто бы все посылки из Китая сжигать. Впрочем само издание позиционирует себя как шуточный ресурс.

      Ранее издание шутило о том, что "Укрпочта" будет проводить визуальный анализ посылок из Китая на содержание бактерий или сразу сжигать их. Мол, сжечь посылки значительно дешевле, чем дезинфицировать.

      Если верить шутливым новостям UaReview, то для того, чтобы избежать конфликтов, которые возникнут из-за сожжения посылок, почтальонам "позволят бить недовольных клиентов и использовать мат для самозащиты".

      Важно! Ресурс UaReview и сам позиционирует себя как портал шуточных "новинок". Его сообщения действительно довольно забавные, но не они являются настоящими новостями.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Министерство здравоохранения Украины Курьезные новости Укрпошта
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