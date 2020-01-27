Посилки з Китаю спалювати не будуть: Укрпошта відреагувала на повідомлення жартівливого сайту

Укрпошта запевнила, що нині немає жодної загрози заразитися смертельним китайським коронавірусом через посилки з-за кордону. Мовляв, Всесвітня організація охорони здоров'я не вводила жодних заборон чи обмежень для міжнародної торгівлі чи переміщення товарів за кордон.

Компанія постійно перебуває на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України та веде консультації, запевнили в Укрпошті.

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Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію,

– наголосили в компанії.

Поширюючи цю інформацію у фейсбуці, Укрпошта також прикріпила UaReview про те, буцімто усі посилки з Китаю спалюватимуть. Втім саме видання позиціонує себе як жартівливий ресурс.

Раніше видання жартувало про те, що Укрпошта проводитиме візуальний аналіз посилок з Китаю на вміст бактерій або одразу спалюватиме їх. Мовляв, спалити посилки значно дешевше, ніж дезинфікувати.

Якщо вірити жартівливим новинам UaReview, то для того, аби уникнути конфліктів, що виникнуть через спалення посилок, то листоношам "дозволять бити невдоволених клієнтів та використовувати матюки для самозахисту".

Важливо! Ресурс UaReview і сам позиціонує себе як портал жартівливих "новинок". Його повідомлення й справді доволі кумедні, але не є справжніми новинами.