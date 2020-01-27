17:51
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Посилки з Китаю спалювати не будуть: Укрпошта відреагувала на повідомлення жартівливого сайту

      701 Читать новость на русском
      В Укрпошті запевнили, що коронавірус не передається через посилки / www.ukrposhta.ua

      Укрпошта запевнила, що нині немає жодної загрози заразитися смертельним китайським коронавірусом через посилки з-за кордону. Мовляв, Всесвітня організація охорони здоров'я не вводила жодних заборон чи обмежень для міжнародної торгівлі чи переміщення товарів за кордон.

      Компанія постійно перебуває на зв'язку з Міністерством охорони здоров'я України та веде консультації, запевнили в Укрпошті.

      Цікаво: Раша Срака стала послом Словенії в Росії: мережею шириться черговий фейк

      Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію,
      – наголосили в компанії.

      Поширюючи цю інформацію у фейсбуці, Укрпошта також прикріпила UaReview про те, буцімто усі посилки з Китаю спалюватимуть. Втім саме видання позиціонує себе як жартівливий ресурс.

      Раніше видання жартувало про те, що Укрпошта проводитиме візуальний аналіз посилок з Китаю на вміст бактерій або одразу спалюватиме їх. Мовляв, спалити посилки значно дешевше, ніж дезинфікувати.

      Якщо вірити жартівливим новинам UaReview, то для того, аби уникнути конфліктів, що виникнуть через спалення посилок, то листоношам "дозволять бити невдоволених клієнтів та використовувати матюки для самозахисту".

      Важливо! Ресурс UaReview і сам позиціонує себе як портал жартівливих "новинок". Його повідомлення й справді доволі кумедні, але не є справжніми новинами.

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
      сьогодні
      17395
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус 2020 Укрпошта Курйозні новини Міністерство охорони здоров’я
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:37 Бйорндалену – 46: що треба знати про живу легенду біатлону
      Наталя Сколоздра 2692
      сьогодні , 17:29 Кінець світу близько: що таке Годинник Судного дня і скільки часу має людство
      Світлана Попова 626
      сьогодні , 17:00 Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      Блоги 215
      сьогодні , 15:00 Назначение Путиным нового "смотрящего" по Украине: оценки, риски и последствия
      Блоги 847
      сьогодні , 14:20 Хто підставив Дональда Трампа, або Недоброзичливий інтерес до України
      Блоги 404
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук