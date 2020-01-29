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      Укрпошта запевняє: посилки з Китаю можна забирати без захисних костюмів

      363 Читать новость на русском
      В Укрпошті розповіли, чи потрібен спецкостюм, щоб забрати посилку з Китаю / колаж 24 каналу

      Укрпошта запевнила, що для того, аби забрати з їхнього відділення посилки з Китаю, не потрібно приходити зі спеціальним захистом. Жарти про це протягом останнього тижня поширюються у соціальних мережах.

      Відповідне повідомлення Укрпошта опублікувала у своєму фейсбуці, прикріпивши до посту аналогічне повідомлення ексміністерки охорони здоров'я Уляни Супрун.

      До слова: Посилки з Китаю спалювати не будуть: Укрпошта відреагувала на повідомлення жартівливого сайту

      На Укрпошті також запевнили, що доставка посилок у Китай та з Китаю продовжує здійснюватися цілком звично, у штатному режимі.

      Зараз Укрпошта співпрацює з 12 авіакомпаніями, які забезпечують повноцінну доставку всіх відправлень як на імпорт, так і на експорт. Усе під контролем,
      – запевнили у компанії.

      Що жартівники з цього приводу пишуть у соцмережах

      Щойно з'явилися перші повідомлення про небезпечний коронавірус у Китаї, як жартівники одразу ж взялися жартувати про посилки, які приходять з "Піднебесної".

      Причиною для цього найперше став доволі популярний ресурс AliExpress, яким дуже часто користуються, зокрема, і в Україні. Тож за останній тиждень жарти про посилки з Китаю заполонили Інтернет.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Китай Коронавірус 2020 Новини України Укрпошта Меми Курйозні новини
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