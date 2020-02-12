Укрпошта тимчасово не приймає посилки в Китай

Укрпошта з 12 лютого тимчасово призупинила прийом усіх видів відправлень у Китай. Всі відправлення в Китай, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, але загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

В Укрпошті заявили, що жодних пов'язаних із коронавірусом заборон з боку Національної пошти Китаю наразі немає. Але через значне скорочення більшістю авіакомпаній рейсів до Китаю на невизначений термін, прийом усіх видів відправлень у цю країну тимчасово призупинено, повідомляє Укрінформ.

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Також Укрпошта попередила про можливе збільшення термінів транзиту поштової кореспонденції і посилок між Україною та Китаєм через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній.

Всесвітня організація охорони здоров'я теж наразі не вводить жодних заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі у зв'язку зі спалахами коронавірусу в Китаї. ВООЗ повідомляє про безпечність посилок. Люди, які отримують посилки з Китаю, не ризикують заразитися.

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Важливі факти про коронавірус / Інфографіка 24 каналу