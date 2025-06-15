Такая возможность доступна не только мужчинам, но и женщинам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий сержант-менеджера третьей категории отделения рекрутинга штаба 95 ОДШБр Александра Зорина в эфире телемарафона.

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Приобщаются ли женщины к контракту 18 – 24

По словам сержант-менеджера, все люди, которые присоединяются к контракту 18 – 24, будут иметь возможность после года службы уволиться и иметь отсрочку от мобилизации на 1 год. Кроме того, за этот год они смогут выехать за границу. Такие условия действуют как для мужчин, так и для женщин.

Однако пока женщины в основном отказываются подписывать такой контракт. Это связано с должностями, которые он предусматривает.

Зорин объясняет, что женщины более заинтересованы в медицинских специальностях или должностях операторов БпЛА. Однако, пока они не предусмотрены в рамках контракта 18 – 24.

В то же время некоторые девушки все же решились подписать его и стать на защиту Украины. В частности, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о первой девушке, которая подписала контракт по программе "Контракт 18 – 24", – Веронику из Одесской области.

Девушка отметила, что женщинам часто отказывают в службе. Однако выразила уверенность, что защищать Украину может каждый, независимо от пола.