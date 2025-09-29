Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в рамках контрнаступательной операции украинским защитникам удалось освободить ориентировочно 175 квадратных километров. Но это еще не все.

Значительный участок территорий смогли зачистить от российских ДРГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского генерала.

Какие успехи есть?

Александр Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря спланированным действиям часть подразделений россиян оказалась в окружении. Удалось освободить некоторые участки.

За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров,

– говорится в сообщении.

Главком добавил, что на местах определил задачи и отдал указания по повышению эффективности ударов по врагу. Также принял необходимые решения для "обеспечения частей и подразделений", которые находятся на фронте.

Что этому предшествовало?