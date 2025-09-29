Сырский рассказал, сколько Украине удалось освободить территорий за время контрнаступательной операции
- ВСУ освободили ориентировочно 175 квадратных километров территории в рамках контрнаступательной операции.
- Сырский говорит, что очищено от российских диверсионных групп почти 195 квадратных километров территории.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в рамках контрнаступательной операции украинским защитникам удалось освободить ориентировочно 175 квадратных километров. Но это еще не все.
Значительный участок территорий смогли зачистить от российских ДРГ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию украинского генерала.
Какие успехи есть?
Александр Сырский провел совещание с командирами частей и подразделений, привлеченных к контрнаступательной операции. Благодаря спланированным действиям часть подразделений россиян оказалась в окружении. Удалось освободить некоторые участки.
За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодня составляет около 175 квадратных километров. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще почти 195 квадратных километров,
– говорится в сообщении.
Главком добавил, что на местах определил задачи и отдал указания по повышению эффективности ударов по врагу. Также принял необходимые решения для "обеспечения частей и подразделений", которые находятся на фронте.
Что этому предшествовало?
- Еще 19 сентября Александр Сырский сообщил, что в Донецкой области, на Добропольском направлении, продолжается операция Сил обороны. Продвижение наших войск в глубину обороны противника тогда составляло от 3 до 7 километров.
- Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала сообщал, что Силы обороны имеют успехи в контрнаступлении и создали 3 кольца окружения россиян на Добропольском выступе. В окружении окажется подразделение 51-й армии России.
- Офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала также отмечал, что там украинские войска смогли стабилизировать ситуацию и продвинуться. Это стало возможным благодаря действиям подразделений Нацгвардии "Азов", ДШВ, 79-й и 82-й бригад.