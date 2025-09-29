Сирський розповів, скільки Україні вдалося звільнити територій за час контрнаступальної операції
- ЗСУ звільнили орієнтовно 175 квадратних кілометрів території в рамках контрнаступальної операції.
- Сирський каже, що очищено від російських диверсійних груп майже 195 квадратних кілометрів території.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у рамках контрнаступальної операції українським захисникам вдалося звільнити орієнтовно 175 квадратних кілометрів. Але це ще не все.
Значну ділянку територій змогли зачистити від російських ДРГ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію українського генерала.
Які успіхи є?
Олександр Сирський провів з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Завдяки спланованим діям частина підрозділів росіян опинилася в оточенні. Вдалося звільнити деякі ділянки.
За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 квадратних кілометрів. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 квадратних кілометрів,
– ідеться у повідомленні.
Головком додав, що на місцях визначив завдання та віддав вказівки стосовно підвищення ефективності ударів по ворогу. Також ухвалив необхідні рішення для "забезпечення частин і підрозділів", які перебувають на фронті.
Що цьому передувало?
- Ще 19 вересня Олександр Сирський повідомив, що на Донеччині, на Добропільському напрямку, триває операція Сил оборони. Просування наших військ у глибину оборони противника тоді складало від 3 до 7 кілометрів.
- Військовий оглядач Денис Попович в етері 24 Каналу повідомляв, що Сили оборони мають успіхи у контрнаступі та створили 3 кільця оточення росіян на Добропільському виступі. В оточеннях опиниться підрозділ 51-ї армії Росії.
- Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в етері 24 Каналу також зазначав, що там українські війська змогли стабілізувати ситуацію та просунутися. Це стало можливим завдяки діям підрозділів Нацгвардії "Азов", ДШВ, 79-ї та 82-ї бригад.