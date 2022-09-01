Об искусстве контрнаступления наших военных рассказали аналитики американского Института изучения войны. Они оперативно делают отчеты о ситуации на фронте в Украине.

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ISW о хитростях ВСУ

Специалисты отмечают, что украинские военные и правительство повторяют просьбу избегать любых отчетов или прогнозов по украинскому контрнаступлению. Это очень важно. Может быть и такое, что контрнаступление неудачно, или есть какая-то конкретная неудачная попытка прорыва. Также предполагается, что украинская армия могла ошибиться в планировании.

В противоположность всем этим предположениям в ISW отмечают, что ситуация, в которой оказалась Украина, требует хитрой и тонкой контрнаступательной операции. Потому могут указывать и неправильные направления специально. Также воины могут осторожничать и контролироваться в продвижении.

Таким образом, в эти очень ранние дни гораздо более вероятно, что успешное контрнаступление будет казаться остановленным или неудачным в течение некоторого времени, прежде чем его успех станет очевидным,

– говорят специалисты.

Они подчеркнули, что ISW будет применять такую же осторожность и осмотрительность к оценке прогресса украинского контрнаступления и призывает других делать то же самое.

Контрнаступление ВСУ

В ОК "Юг" подтверждали, что ВСУ начали наступление на Юге Украины. В частности, 29 августа нашим военным удалось прорвать первую линию обороны кафиров в Херсонской области. Контрнаступательные действия были направлены на истощение врага.

В ISW рассказывали, что успешное начало контрнаступления ВСУ на Юге побуждает Россию к передислокации и изменению приоритетов на всем театре боевых действий. оккупанты стремятся возобновить наступление на Донецком направлении.

Что говорят США и Великобритания о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео