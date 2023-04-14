Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил возможные изменения в России после поражения.
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Мусиенко считает, после того, как российская армия понесет серьезные потери и украинским силам обороны удастся выйти на админграницу с Россией, в том числе и в Крыму, это уже будет чрезвычайно серьезное поражение для России.
Я не думаю, что они могли бы погасить внутри России эти настроения, сказав "а так и надо было", мол, таким и был план так называемой "специальной военной операции". Я не думаю, что они смогут скормить это своей аудитории,
– добавил говорящий.
Не смогут сдерживать ситуацию
Поражение России в войне продемонстрирует слабость Владимира Путина. А когда российский феодальный уклад увидит, что вождь уже не в силах сдерживать ситуацию и все ведет к краху, они просто будут его заменять, считает эксперт.
Он предположил, что саботировать войну может Валерий Герасимов, возможно, Николай Патрушев и Сергей Шойгу.
Я думаю, как только украинские войска одержат эту победу, это действительно повлечет за собой очень серьезные процессы,
– подчеркнул Мусиенко.
Он считает, что в России закручивают гайки, однако вопрос в том, что они все больше покрываются ржавчиной, потом их начнет срывать. Это только вопрос времени.
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Верхушка начнет действовать
"Степень рабской психологии" в России сейчас такова, что позволяет им спокойно относиться даже к тому, как их отправляют на верную смерть, бросают неподготовленными в бои и т.д.
Аналитик убежден, что наступит момент, когда у российской верхушки сработает инстинкт, что нужно принимать решения, которые могут повлечь за собой существенные процессы. С другой стороны, если это решение не будет принято, это приведет к еще большим изменениям, которые могут вылиться в серьезные конфликты, даже в гражданскую войну.
Украина готовится к контрнаступлению: что известно
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина никогда не откажется от полуострова Крым и будет освобождать его всем имеющимся и международно разрешенным оружием.
- Также он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и Генеральный штаб примут решение о контрнаступлении в последний момент.
- Денис Шмыгаль предположил, что украинское контрнаступление может начаться летом. Для него необходимо достаточное количество оружия и техники, которое Украина просит у партнеров.