Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он предположил возможные изменения в России после поражения.

К теме Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

Мусиенко считает, после того, как российская армия понесет серьезные потери и украинским силам обороны удастся выйти на админграницу с Россией, в том числе и в Крыму, это уже будет чрезвычайно серьезное поражение для России.

Я не думаю, что они могли бы погасить внутри России эти настроения, сказав "а так и надо было", мол, таким и был план так называемой "специальной военной операции". Я не думаю, что они смогут скормить это своей аудитории,

– добавил говорящий.

Не смогут сдерживать ситуацию

Поражение России в войне продемонстрирует слабость Владимира Путина. А когда российский феодальный уклад увидит, что вождь уже не в силах сдерживать ситуацию и все ведет к краху, они просто будут его заменять, считает эксперт.

Он предположил, что саботировать войну может Валерий Герасимов, возможно, Николай Патрушев и Сергей Шойгу.

Я думаю, как только украинские войска одержат эту победу, это действительно повлечет за собой очень серьезные процессы,

– подчеркнул Мусиенко.

Он считает, что в России закручивают гайки, однако вопрос в том, что они все больше покрываются ржавчиной, потом их начнет срывать. Это только вопрос времени.

Мусиенко предположил, что будет с Россией после поражения: смотреть видео

Верхушка начнет действовать

"Степень рабской психологии" в России сейчас такова, что позволяет им спокойно относиться даже к тому, как их отправляют на верную смерть, бросают неподготовленными в бои и т.д.

Аналитик убежден, что наступит момент, когда у российской верхушки сработает инстинкт, что нужно принимать решения, которые могут повлечь за собой существенные процессы. С другой стороны, если это решение не будет принято, это приведет к еще большим изменениям, которые могут вылиться в серьезные конфликты, даже в гражданскую войну.

Украина готовится к контрнаступлению: что известно