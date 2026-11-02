"Хочет контролировать каждого": Лукашенко прибегает к новым методам мониторинга страны

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко, отметив, что диктатор до сих пор не оправился от шока после массовых выступлений людей в предыдущие годы. Из-за этого страха режим превратился в тоталитарную систему, стремящуюся контролировать каждого гражданина.

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Режим в Беларуси перешел к тотальному надзору

По словам оппозиционера, Лукашенко до сих пор боится собственного общества после масштабных протестов 2020 и 2021 годов, а также акций в начале 2022 года, когда началась полномасштабная российская агрессия против Украины. Именно поэтому режим с 8 октября изменил правила работы системы мониторинга общественной безопасности, подключил военные подразделения и уточнил процедуру обязательной дактилоскопии, в частности для белорусов с иностранными документами.

Беларусь – это уже не диктаторское государство, это не автократия. Это тоталитарное государство. Тоталитарное государство означает контроль над всеми сферами жизни и деятельности общества. Лукашенко хочет контролировать каждого человека, каждого гражданина– подчеркнул Латушко.

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Он отметил, что тотальное видеонаблюдение призвано предотвратить появление национальной символики и любых уличных маршей. Такая система служит не для профилактики правонарушений, а для подавления инакомыслия и выявления несогласных с самопровозглашенной властью.

Параллельно режим создает трехуровневую военную структуру: кадровые вооруженные силы, территориальную оборону и народное ополчение в деревнях. Однако планы по увеличению регулярной армии до 85 тысяч человек разбиваются о масштабный отток населения из страны.

Где взять народ, когда ты выгнал из страны, по данным ООН на март 2025 года, 600 тысяч человек? 6,4% населения покинуло Беларусь. Миллион уехал, поэтому в вооруженные силы людей брать негде– подчеркнул он.

Из-за демографического и кадрового дефицита рассматриваются изменения в законодательстве, которые позволят иностранцам служить в вооруженных формированиях. Белорусские власти уже массово приглашают граждан Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и договариваются о безвизовом режиме с Северной Кореей, представители которой завтра могут оказаться в рядах ополчения вместо возвращения белорусов домой.

Латушко о тотальном контроле в Беларуси: смотрите видео