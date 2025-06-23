Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире "Новости.LIVE".

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Россия уменьшила свое присутствие в Черном море

Дмитрий Плетенчук отметил, что ситуация в акватории Черного моря остается стабильной – любые корабли там отсутствуют. Однако россияне не прекратили применять морские платформы для обстрелов за последние четыре месяца.

Этой ночью не применялись морские носители. Однако, в целом, если брать последние четыре месяца, наблюдается небольшое увеличение применения морских платформ, по сравнению с предыдущими месяцами,

– отметил спикер.

Представитель ВМС Украины пока не может сказать, что ситуация в Черноморском флоте "как-то коренным образом изменилась".

Россия все еще держит свои флоты в Новороссийске. Оттуда врагу труднее запускать ракеты, но военные учитывают наличие там восьми носителей ракет.

По данным Генштаба ВСУ, российских кораблей в Черном и Азовском морях нет. В Средиземном море стоит два корабля врага, но среди них отсутствуют носители ракет "Калибр".

Сейчас сложилась такая ситуация, что ни Украина, ни Россия не могут спокойно выходить в море и использовать его как объект для своих действий. Двигаться морем Украина не может из-за постоянного присутствия российской авиации в воздухе, а врагам в акватории могут угрожать украинские дроны. Поэтому Черное море фактически считается "серой зоной".

Для российских кораблей в Черном море существует опасность, поэтому враг начал привлекать их к боевым действиям реже. Все из-за того, что Силы обороны Украины имеют возможность приближаться к Крымскому мосту и уничтожать российские системы ПВО. Как отметил, капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук, наши военные делают все возможное, чтобы ударить по мосту и иметь преимущества в акватории Черного моря.