Корейская весна в Женеве: знакомимся с горячими новинками от Kia

Два хэтчбека и два универсала корейского бренда отпраздновали дебют на автошоу в Швейцарии. Прощаемся с cee'd, встречаем Ceed.

Компания Kia привезла в Женеву несколько интересных новинок. Причем новые модели расцениваются производителем как конкуренты для большой немецкой тройки Mercedes, BMW и Audi.

Kia Ceed

Первая и, наверное, самая ожидаемая, новинка от Kia – новое поколение модели C-класса – Ceed. Изменения коснулись каждого аспекта автомобиля, начиная с названия. Предыдущие модели носили имя cee'd, теперь же написание стало более традиционным – с большой буквы и без апострофа.

Корейская компания показала сразу две версии Ceed в кузове хэтчбек и универсал (последний обозначается Sportswagоn или просто SW). Новое поколение хэтчбека Ceed получило существенно обновленный дизайн, новые бензиновые и дизельные турбированные двигатели, а также широкий список оснащения. Представители компании даже заявляют, что по показателю технологического оснащения на европейском рынке модели нет равных.



Фото: Carscoops

Образ новой модели создан дизайнерами под руководством Грегори Гийома. Однако в новой модели легко читаются черты предшественника, - дизайн, созданный Питером Шрейером. Поскольку модель ориентирована на европейский рынок, ее дизайн максимально соответствует вкусам жителей стран Старого света.

Третье поколение Ceed построено на новой платформе К2. Хэтчбек стал на 20 мм шире и на 23 мм ниже предшественника. При этом кузов немного сместился назад относительно колесной базы – передний свес стал короче, а задний немного увеличился. Расстояние между передней и задней осями не изменилось и составляет 2650 мм. При этом разработчикам удалось увеличить объем багажника до 395 литров, а также оптимальнее использовать пространство салона.



Фото: Carscoops

Конструкторы, как и дизайнеры, ориентировались на европейских покупателей и европейские дороги, поэтому представители компании обещают приятно удивить будущих владельцев драйверскими свойствами новинки. Обратная реакция на руле стала более острой, чтобы добавить азарта в управлении, а новая полностью независимая подвеска обеспечивает улучшенную управляемость.

Под капотом нового Ceed появился новый двигатель 1.4 TGDi мощностью 140 л.с., пришедший на смену агрегату объемом 1,6 литра. Кроме него под капотом модели могут быть 120-сильный турбированный 1.0 TGDi или атмосферный бензиновый двигатель мощностью 100 л.с., которые "снимаются" с объема 1,4 литра. Дизельный двигатель – тоже новый: турбированный 1.6 способен продуцировать 115 или 136 л.с., в зависимости от настроек. Базовая комплектация предусматривает ручную коробку переключения передач на 6 скоростей, а для дорогих версий доступна 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Выбор двигателей идентичен для хэтчбека и универсала.



Фото: Carscoops

Интерьер Ceed отличается от предшественника не меньше, чем внешность. Это касается дизайна, материалов, эргономики и оснащения. В списке доступных "игрушек" - мультимедийная система с экраном диагональю 5, 7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации. К ней можно добавить аудиосистему JBL премиум-класса. Медиацентр имеет возможность интеграции со смартфоном, а в самых дорогих версиях оснащения есть и беспроводная зарядка для электронных гаджетов.



Фото: Carscoops

В помощь водителю Ceed предлагает несколько систем, которые уже являются почти обязательными для новых автомобилей, а также инновационную технологию Lane Following Assist. По сути, это улучшенная система активного круиз-контроля, которая не только корректирует скорость Ceed в зависимости от траффика, но и контролирует дорожную ситуацию на соседних полосах.



Фото: Carscoops

Kia Ceed третьего поколения немного позже будет представлен в версиях GT и GT-Line. Более спортивные версии от обычных отличаются особыми светодиодными противотуманными фарами Ice Qube.



Фото: Carscoops

Также покупателям предложат пакет ECO с активными жалюзи решетки радиатора. В зависимости от режима работы двигателя решетки регулируют поток воздуха, улучшая охлаждение мотора или аэродинамику автомобиля. Ceed с пакетом ECO также будет иметь более низкую подвеску, аэродинамические панели на днище кузова и шины Michelin с уменьшенным сопротивлением качению.

В Украине новый Kia Ceed может появиться уже летом нынешнего года.

Kia Optima

Фейслифтинговую Optima корейская компания показала сразу в комплектации GT. Модель получила модифицированный передний бампер с увеличенными отверстиями воздухозаборников и новые горизонтальные противотуманные фары. Решетка радиатора теперь с хромированным обрамлением. Сзади заметны новые светодиодные фонари и слегка измененный бампер. Для модели доступна новая краска Runaway Red, а также легкосплавные диски с новым дизайном в размерах 16, 17 и 18 дюймов.



Фото: Аutoexpress

Комплектация Optima GT отличается особым блоком противотуманных фар, черными зеркалами заднего вида, двойным выхлопом и оснащением исключительно 18-дюймовыми легкосплавными дисками.

Среди наиболее заметных изменений в салоне обновленной модели – новый руль и матовый хром на центральной консоли. Сама приборная панель окружена новым освещением, которое словно струится вниз, в дверь. Пользователь может выбрать один из шести цветов подсветки на свой вкус в любое время. Кожаная обивка теперь доступна на стандартных автомобилях, причем модели GT получают двухцветную черную и красную кожу, или черную кожу с красными контрастными акцентами.



Фото: Аutoexpress

Камера 360-градусного обзора теперь выводит на семи- или восьмидюймовый экран мультимедийной системы более четкое изображение. А специальные датчики в рулевом колесе контролируют состояние водителя, предупреждая в случае обнаружения сонливости или рассеянного внимания.

Дизельный 1.6 CRDi нового поколения мощностью 134 л.с. заменил старый 1,7-литровый агрегат. Kia утверждает, что этот мотор более экологичен. Еще одна новинка под капотом Optima – 178-сильный бензиновый 1.6 TGDi с турбонаддувом, работает в паре с семиступенчатым автоматом. Селектор режима движения позволяет водителю выбирать между Eco, Comfort, Sport и Smart. При этом цвет подсветки салона меняется в зависимости от выбранного режима.



Фото: Kia

В Европе автомобиль попадет в салоны дилеров в первой половине этого года, информации относительно украинских планов пока нет.

Rio GT-Line

Хэтчбек Rio GT-Line пополнил линейку особых версий автомобилей Kia. Стайлинг-пакет и расширенный набор опций делают его более привлекательным для покупателя, хоть и увеличивают ценник.



Фото: Віктор Стельмах

Первой пакет GT-Line получит модификация с литровым 120-сильным турбомотором и механической трансмиссией. Компакт имеет несколько видоизмененную решетку радиатора, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски серии GT-Line, четырехсекционные светодиодные противотуманные фары Ice Cube (ледяной куб) в переднем бампере, двойную хромированную насадку глушителя, обновленный задний бампер и небольшой спойлер пятой двери.



Фото: Віктор Стельмах

В салоне Rio GT-Line появились D-образное рулевое колесо, обтянутое кожей, элементы декора "под карбон", кожаные сиденья с более выраженной поддержкой, чем в обычных Rio.



Фото: Виктор Стельмах

Позже – в третьем квартале этого года пакет GT-Line станет доступен и для моделей с двигателями 1.2 и 1.4 литра.