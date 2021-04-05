Александр Корниенко не исключает возможности коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной". Однако, по его словам, огромным препятствием может стать различие во взглядах политсил.

Народный депутат отметил, что сейчас ему сложно понять, как провластная фракция может объединиться хотя бы с кем-то в Раде. Ведь позиции коллег существенно отличаются от взглядов "слуг".

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Мнения "Слуги народа" и "Батькивщины" расходятся

Александр Корниенко отметил, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" есть несколько тем, в которых политсилы основательно расходятся. В частности в отношении к:

Рынку земли;

приватизации;

либеральным реформам.

У меня есть сомнения, что мы сможем прийти к согласию с "Батькивщиной" в этих вопросах,

– добавил нардеп.

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