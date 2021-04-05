Корниенко оценил возможность коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной"
Александр Корниенко не исключает возможности коалиции "Слуги народа" с "Батькивщиной". Однако, по его словам, огромным препятствием может стать различие во взглядах политсил.
Источник:РБК-Украина
Народный депутат отметил, что сейчас ему сложно понять, как провластная фракция может объединиться хотя бы с кем-то в Раде. Ведь позиции коллег существенно отличаются от взглядов "слуг".
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Мнения "Слуги народа" и "Батькивщины" расходятся
Александр Корниенко отметил, что между "Слугой народа" и "Батькивщиной" есть несколько тем, в которых политсилы основательно расходятся. В частности в отношении к:
- Рынку земли;
- приватизации;
- либеральным реформам.
У меня есть сомнения, что мы сможем прийти к согласию с "Батькивщиной" в этих вопросах,
– добавил нардеп.
Коалиция в Верховной Раде: что известно
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает возможность создания коалиции с "Батькивщиной". Он отметил, что в теории существует проект, в котором коалицию будут составлять 320 нардепов.
- Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что представители "Слуги народа" периодически ведут переговоры относительно коалиции.
- В то же время председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что создание коалиции не обсуждают, однако сотрудничество существует.
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