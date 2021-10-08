По словам Корниенко, для снятия Третьяковой с должности нужно внести изменения в постановление о комитетах. Однако "Слуга народа" неоднозначно относится к возможности такой процедуры.
Обратите внимание Третьякову за "мертвого врага Полякова" отстранят от заседаний: она скандалит
Однако в ситуации есть нюанс
Александр Корниенко убежден, что ситуация с Третьяковой довольно непростая. По словам главы "Слуги народа" слова нардепов вне парламента или заседания комитета не является формальным поводом для снятия с должности председателя комитета или отстранения от пленарных заседаний Верховной Рады.
Следующие решения в отношении Третьяковой будет принимать уже регламентный комитет парламента.
Кроме того, 18 октября на заседании фракции рассмотрят возможность исключения скандального нардепа из рядов президентской партии. Часть нардепов обсуждает такую возможность.
Коротко о скандале с нардепом Третьяковой
- Нардеп от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова прокомментировала смерть коллеги из депутатской группы "За майбутне" Антона Полякова в чате партии словами, что теперь стало "одним врагом меньше".
- Слова политика вызвали скандал в сессионном зале. Члены депутатской группы "За майбутне" требовали от "слуг" извинения за слова своего однопартийца.
- Сама Третьякова заявила, что у нее есть право на свободу слова.
- Верховная Рада отстранила скандального нардепа от 5 пленарных заседаний.