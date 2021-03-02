В ходе спецоперации НАБУ и сотрудников ГУ ДФС и ГУ ГНС в Одесской области были задокументировали факты, которые сделали невозможным необоснованное возвращение из госбюджета НДС на сумму 674 миллионов гривен.

Как сообщает НАБУ, в коррупционной схеме было задействовано 20 компаний по импорту и растаможиванию товаров в Украине. Все компании, как утверждают в НАБУ, были "подконтрольны одной группе лиц".

А политолог Алексей Голобуцкий уже назвал ключевого игрока этой схемы. "По моим данным, речь о фирмах короля одесской контрабанды Вадиме Альперине", – написал Голобуцкий в фейсбуке.

"Соответствующие доказательства удалось получить в результате 39 обысков в складских помещениях, которые провели в течение декабря 2020 – февраля 2021 (последний обыск состоялся 16 февраля)", – поделились подробностями в НАБУ. Детективы агентства в ходе операции установили не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны были там находиться на хранении. Эти склады вообще не были пригодны для хранения указанных в документах товаров.

На основании выявленных фактов в возмещении НДС компаниям Альперина отказано. За деятельностью 20 компаний, которые наладили коррупционную схему по необоснованному возмещению НДС, детективы НАБУ следили с осени 2017 года. Данные компании занимались импортом и продажей товаров в Украине, но при этом подавали в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении. На основании этого компании Альперина претендовали на возмещение НДС и получали его.

Так, отмечают в НАБУ, в судах находятся дела по незаконному возмещению НДС на сумму около 300 млн гривен. Вскрытые факты по последнему эпизоду с 674 млн грн значительно усилят позицию государства в данных судебных разбирательствах, считают в НАБУ. В агентстве сообщают также, что расследование ведется и по ряду других аналогичных производств.