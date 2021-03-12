11 марта – плохая дата. Лучше бы ее не было. Но она есть. И нам нужно подводить итоги. Что же мы имеем, спустя год

Что же мы имеем, спустя год?

Массово культивируется и насаждается идея, что наш иммунитет что до, что после COVID-19 – дырявое сито, не способное ни защитить от тяжелых форм, ни от повторных заражений…

Рекомендуем! Год пандемии коронавируса: как изменился мир в "ковидную эпоху"

По-прежнему, у многих, несмотря на годовалый опыт и практику, напрочь отсутствует критическое мышление и здравый смысл. Продолжаются бездумные назначения КТ, совершенно не понятно с какой целью.

Продолжается назначение антибиотиков в первые дни болезни, без анализов, без обследований. Это сопровождается безупречной уверенностью так победить вирус. А ведь столько про это говорили…

Вокруг только и разговоров, что про мутантные штаммы, повторные заражения, карантины. Можно подумать, что раньше не было респираторных вирусов и мы ими не болели…

Было много положительного

Удивительно, что напрочь забывается все то позитивное, что случилось за этот год.

А забывают сказать, что для 90% населения планеты COVID-19 оказался абсолютно не страшной болезнью. Ни особо опасным заболеванием, ни чумой, ни биологическим оружием. А новым ОРВИ с некоторыми клиническими особенностями, например, в виде аносмии и т.п.

Забыли сказать, что несмотря на полное отсутствие специфических лекарств медики успешно смогли оказать и продолжают оказывать помощь этим 10% тяжелых пациентов. Чудесная тройка: кислород, гормоны и кроверазжижающие, оказывается, способны остановить "ужасный" цитокиновый шторм и большинство пациентов поднять на ноги.

Заслуживает внимания Почему люди массово отказываются от вакцинации против COVID-19

Не смогли всех спасти...

Да, есть смерти. С глубочайшим сожалением и сочувствием приходится признать, что COVID-19 унес жизни многих людей. И хотя процент смертности не высокий, этим не поможешь горю тех, кто потерял своих родных. Медики не смогли всех спасти. Не смогли, потому что ковид оказался очень опасным для людей с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Еще пока сложно оценить, что сыграло большую трагическую роль в неблагоприятном исходе – плохой иммунитет или сами хронические болезни.

Но ключ к предотвращению тяжелого COVID-19 лежит именно в своевременной профилактике и стабилизации заболеваний, таких как ожирение, диабет, цирроз, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых других.

Если человечество сделает выводы и обратит свое внимание на такие критические группы риска (популяризация здорового образа жизни, поддержка, лечение и профилактика осложнений) – в будущем смертей будет намного меньше.

Сейчас, спустя год, все же многим неспокойно. Снова вспышка. Тяжело назвать ее волной. Скорее, это беспрерывный процесс, который еще продолжается. Хотелось бы поскорее, но пока еще не все закончилось. Но этот день наступит. А наступит, когда сформируется коллективный иммунитет. Надеемся, что к лету останутся лишь локальные очаги. Посмотрим.

О мутации вируса

А пока болеют те, кто еще не переболели за год. Почему именно сейчас?

Скорее всего из-за успешной мутации вируса и абсолютной беспомощности противоэпидемических мероприятий. Ни контроль на границах (самое важное), ни карантины, ни индивидуальные средства защиты не способны остановить коронавирус.

Даже грипп исчез в этом году. Что весьма удивительно. А COVID-19 – нет. И похоже, что переболеют все. За исключением тех, у кого потрясающий иммунитет или природная невосприимчивость к такого рода вирусам.

Это наша жизнь. Жизнь не в стерильных условиях, не в изоляции от этого живого мира. Появился новый вирус, скоро у большинства появится и иммунитет к нему. Огромная масса переболевших, этому прекрасное подтверждение. Им уже легче. Бояться и переживать больше не надо. По нашим наблюдениям и полученным данным – защиты на год хватает. А дальше жизнь покажет.

И жизнь должна продолжаться. Хотим зациклиться на карантинах, массовых тестах, запугивании и панике? Пожалуйста. Тогда нас такое будущее и ждет. Хотим правильно расставить акценты, подлатать те места, где тонко и идти дальше – будет другой вариант. Медицина стала сильнее, опытнее. Люди стали крепче, с новым приобретенным иммунитетом.

Важно! Две недели вакцинации против COVID-19: справляется ли Украина

И не надо на каждом углу говорить, что все плохо и мы стоим снова как у разбитого корыта. Мы далеко уже впереди. И кто хочет оставаться и топтаться на месте, это его дело. А остальным дорога к нормальной жизни с нормальным иммунитетом и с адекватным отношением к происходящему.

Не паникуйте. Вирус нас не победил, а сделал только сильнее!