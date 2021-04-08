Читаю новость – в Минздраве есть договоренность о 10 млн доз вакцины. Сделан шаг к поставке вакцины ведущего производителя по прямым договорам. Очевидно, это факт и однозначно положительный. Далее читайте на украинском.

Круто, думаю. Хоч і з запізненням у майже рік, але добре. Вчитуюсь. Рамковий договір? Серйозно?

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Є поняття рамкової угоди. З законодавства про публічні закупівлі. Ще жодна вакцина не була і довго не буде закуплена в його межах. Колись прийдуть інші часи, інші обставини на ринках. Не зараз.

То що це за "рамковий договір". У кодексах таке поняття відсутнє, щоб знати напевно, що мається на увазі.

Про що мова?

Ймовірно, про документ типу Memorandum of understanding чи Term Sheet. У такому випадку це попередні домовленості, у межах яких не виникають зобов'язання. MoU/Term Sheet – це не договір купівлі-продажу/закупівлі. Сторони домовились домовлятись далі, так би мовити.

Побіжний і оптимістичний розрахунок вартості 10 млн доз вакцини від Pfizer (18 доларів за одиницю) – понад 5 млрд грн загальної вартості контракту. Таких фінансових призначень донедавна державний бюджет на закупівлю вакцини не містив. Залізне правило: не маєш призначень – не можеш брати договірні зобов'язання.

Остаточне підтвердження того, що маємо справу з укладанням попереднього документа, що не має зобов'язувального характеру – нечіткі формулювання графіку постачання.

До речі Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

То надія на вакцину є?

Перші партії (які саме?) прибудуть найближчими місяцями (коли саме?). "Угадай мелодію" замість ясності. Хтось скаже – у МОЗ все під контролем. Не дарма ж щось говорять.

Дозволю собі скепсис. Ще в липні минулого року я ставив під сумнів, що про вакцину хтось взагалі домовляється і що існує розуміння, як саме вона завозитиметься.

На жаль, виявився правим – реальні домовленості та конкретні законодавчі ініціативи з'явились в авральному режимі лише взимку.

Хочу помилятись зараз. Хочу вірити, що країна скоро отримає шанс вийти з локдауну безповоротно. Це мій і професійний, і персональний інтерес.

Зупинюсь щодо другого. Маю двох дітей-дошкільнят. Садочки закриті, ТРЦ закриті. Дідусі і бабусі дітей у Криму, до якого дістатись за умов суцільних карантинів – квест, екшн, пригоди з елементами передач на Діскавері "я дивом лишився живим".

Сидимо в Києві. Тривале перебування дітей вдома серйозно випробовує психічне здоров'я. При чому всіх.

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Я не уявляю просидіти в такому режимі кілька років чи десятків років, як нам уже спрогнозували. Тож я дійсно хочу помилятись. Якщо так, то окей, коли там наша черга в "Дії".

У будь-якому разі мати хоч і попередні, але ж домовленості краще ніж не мати жодних.

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