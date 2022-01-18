Новости о коронавирусе в Украине 18 января
В Украине стало больше детей, больных COVID-19: актуальная статистика
Источник: Минздрав
За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 558 новых больных COVID-19. Известно, что среди них – 811 детей и 304 медработника. К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. В больницы госпитализировали 1 125 человек. Взамен выздоровел 5 761 инфицированный.
Днем ранее Как долго можно переносить COVID, вакцина для подростков: новости о коронавирусе 17 января
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 972;
- Винницкая область – 372;
- Волынская область – 142;
- Днепропетровская область – 286;
- Донецкая область – 365;
- Житомирская область – 58;
- Закарпатская область – 230;
- Запорожская область – 188;
- Ивано-Франковская область – 640;
- Киевская область – 345;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 207;
- Львовская область – 870;
- Николаевская область – 148;
- Одесская область – 350;
- Полтавская область – 473;
- Ровненская область – 370;
- Сумская область – 384;
- Тернопольская область – 282;
- Харьковская область – 678;
- Херсонская область – 58;
- Хмельницкая область – 239;
- Черкасская область – 214;
- Черновицкая область – 475;
- Черниговская область – 151.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Охват тестирования населения
Вчера в Украине провели 79 696 тестирований, в том числе:
- методом ПЦР – 37 678;
- методом ИФА – 5 619;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.
Общая статистика заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.
Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.
Более 15 миллионов украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19
Источник: Минздрав
Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привили 15 022 924 человека, из них: получили первую дозу – 15 022 922; две дозы – 14 30 674. Дополнительную и бустерную получили 10 073 и 113 560 украинцев соответственно.
"Оранжевых" областей в Украине стало вдвое больше: одна из них приближается к локдауну
Источник: Минздрав
В Украине расширили оранжевую зону карантина. По состоянию 18 января в ней находятся 4 области: Ивано-Франковская, Ровненская, Сумская и Черновицкая.
Эпидемическая ситуация в Украине / инфографика Минздрава
Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала
Актуально Новую мутацию штамма Омиркон обнаружили в Швеции
Новости о коронавирусе в мире 18 января
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на утро 18 января в мире выявили более 330 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала
Какие симптомы чаще всего встречаются у больных Омикрон: перечень от ВОЗ
Источник: ВОЗ
Сейчас в мире еще продолжаются исследования и изучение нового штамма Омикрон. Однако уже есть первые данные о симптомах, которые встречаются чаще всего.
Главные симптомы Омикрона
Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:
- насморк (73%);
- головную боль (67,5%);
- утомление (63,5);
- чихание (60%);
- боль в горле (59,6%).
В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:
- кашель (43,5%);
- хриплый голос (35,7%);
- озноб или дрожь (30%);
- лихорадку (29,4%);
- потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.
Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала
Исследования коронавируса
Четвертой дозы вакцины не достаточно, чтобы защититься от Омикрона, – ученые из Израиля
Источник: The Guardian
Согласно предыдущим исследованиям в Израиле, четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка.
Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала
Насколько точны тесты на антиген коронавируса
Источник: JAMA
ПЦР-тесты стали золотым стандартом диагностики коронавируса, но из-за высокой стоимости и длительной обработки результатов во многих странах для скрининга используют экспресс-тесты. Новое исследование показало, что это не самая надежная альтернатива.
Насколько коронавирус опасен для беременных и плода
Источник: The Lancet
Ученые из Института системной биологии (США) выяснили, что SARS-CoV-2 увеличивает риск неблагоприятного исхода родов, в частности риск мертворождения. Они изучили электронные медицинские карты более 18 тысяч человек, которые сдали анализы на SARS-CoV-2 во время беременности.