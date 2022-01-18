Новости о коронавирусе в Украине 18 января

В Украине стало больше детей, больных COVID-19: актуальная статистика

Источник: Минздрав

За минувшие сутки в Украине обнаружили 5 558 новых больных COVID-19. Известно, что среди них – 811 детей и 304 медработника. К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. В больницы госпитализировали 1 125 человек. Взамен выздоровел 5 761 инфицированный.

Днем ранее Как долго можно переносить COVID, вакцина для подростков: новости о коронавирусе 17 января

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

Вчера в Украине провели 79 696 тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 37 678;

методом ИФА – 5 619;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека поправились. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.

Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.

Более 15 миллионов украинцев получили по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19

Источник: Минздрав

Старт вакцинации COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала вакцинальной кампании привили 15 022 924 человека, из них: получили первую дозу – 15 022 922; две дозы – 14 30 674. Дополнительную и бустерную получили 10 073 и 113 560 украинцев соответственно.

"Оранжевых" областей в Украине стало вдвое больше: одна из них приближается к локдауну

Источник: Минздрав

В Украине расширили оранжевую зону карантина. По состоянию 18 января в ней находятся 4 области: Ивано-Франковская, Ровненская, Сумская и Черновицкая.

Эпидемическая ситуация в Украине / инфографика Минздрава



Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала

Актуально Новую мутацию штамма Омиркон обнаружили в Швеции

Новости о коронавирусе в мире 18 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на утро 18 января в мире выявили более 330 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,5 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Испания и Индия.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

Какие симптомы чаще всего встречаются у больных Омикрон: перечень от ВОЗ

Источник: ВОЗ

Сейчас в мире еще продолжаются исследования и изучение нового штамма Омикрон. Однако уже есть первые данные о симптомах, которые встречаются чаще всего.

Главные симптомы Омикрона

​​Отчеты на основе подтвержденных случаев нового штамма свидетельствуют, что у больных Омикроном чаще всего наблюдают:

насморк (73%);

головную боль (67,5%);

утомление (63,5);

чихание (60%);

боль в горле (59,6%).

В то же время не обнаружили существенного отличия от симптомов штамма Дельта, который сейчас доминирует в Украине. Хотя также фиксируют:

кашель (43,5%);

хриплый голос (35,7%);

озноб или дрожь (30%);

лихорадку (29,4%);

потерю/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и другие.



​Разница между коронавирусом, гриппом и простудой / Инфографика 24 канала

Исследования коронавируса

Четвертой дозы вакцины не достаточно, чтобы защититься от Омикрона, – ученые из Израиля

Источник: The Guardian

Согласно предыдущим исследованиям в Израиле, четвертая вакцина против коронавируса повышает уровень антител больше, чем третья прививка.



Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала

Насколько точны тесты на антиген коронавируса

Источник: JAMA

ПЦР-тесты стали золотым стандартом диагностики коронавируса, но из-за высокой стоимости и длительной обработки результатов во многих странах для скрининга используют экспресс-тесты. Новое исследование показало, что это не самая надежная альтернатива.

Насколько коронавирус опасен для беременных и плода

Источник: The Lancet

Ученые из Института системной биологии (США) выяснили, что SARS-CoV-2 увеличивает риск неблагоприятного исхода родов, в частности риск мертворождения. Они изучили электронные медицинские карты более 18 тысяч человек, которые сдали анализы на SARS-CoV-2 во время беременности.