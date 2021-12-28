Новости о коронавирусе в Украине 28 декабря
Статистика заболеваемости
Источник: Минздрав
За сутки 27 декабря в Украине подтвердили 2 248 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных 137 детей и 19 медработников. В больницы госпитализировали 944 пациента с выраженными симптомами коронавируса. К сожалению, от осложнений недуга умерли 134 больных. В то же время выздоровели 4 789 человек.
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Темпы тестирования в стране
Вчера в Украине сделали 30 286 тестов на коронавирус, в том числе:
- методом ПЦР провели 12 853,
- методом ИФА – 1836.
- экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 15 697.
С начала пандемии в Украине было проведено 16 691 695 исследований методом ПЦР.
Прирост заболеваемости по стране:
- Киев – 475 больных;
- Винницкая область – 43 больных;
- Волынская область – 84 больных;
- Днепропетровская область – 102 больных;
- Донецкая область – 149 больных;
- Житомирская область – 66 больных;
- Закарпатская область – 55 больных;
- Запорожская область – 82 больных;
- Ивано-Франковская область – 46 больных;
- Киевская область – 126 больных;
- Кировоградская область – 54 больных;
- Луганская область – 23 больных;
- Львовская область – 91 больной;
- Николаевская область – 18 больных;
- Одесская область – 189 больных;
- Полтавская область – 74 больных;
- Ровненская область – 30 больных;
- Сумская область – 56 больных;
- Тернопольская область – 43 больных;
- Харьковская область – 180 больных;
- Херсонская область – 16 больных;
- Хмельницкая область – 17 больных;
- Черкасская область – 153 больных;
- Черновицкая область – 60 больных;
- Черниговская область – 16 больных.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
Статистика COVID-прививок в Украине
Источник: Минздрав
В Украине в течение суток вакцинировали против коронавируса более 46 тысяч человек. В общей сложности получили COVID-прививку уже более 14 миллионов украинцев. Среди 46 024 человек, получивших прививку, первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек. В Минздраве сообщили, что дополнительную ревакцинальную дозу получили 197 человек.
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Общие темпы вакцинальной кампании
С начала вакцинальной кампании привиты 14 605 035 человек:
- из них получили первую дозу – 14 605 033 человека,
- получили две дозы – 13 447 292 человека,
- получили дополнительную дозу – 2 208 человек,
- ревакцинальную дозу – 990 человек.
В общей сложности сделали 28 055 523 прививки.
Какими вакцинами делали прививки чаще всего
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
- Coronavac – 4 767 498;
- AstraZeneca – 1 618 088;
- Moderna – 1 460 305,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
В красной зоне карантина остались две области
Источник: Минздрав
В Украине на 28 декабря в красной зоне эпидемической опасности остаются две области – Волынская и Запорожская. Киев и остальные регионы находятся в желтом уровне эпидбезопасности. Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения, по состоянию на 28 декабря по стране составляет 207 на 100 тысяч населения.
Какие области остаются в красной зоне / Инфографика Минздрава
Новости о коронавирусе в мире 28 декабря
Распространение COVID-19 в мире
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 28 декабря в мире выявили более 281 миллион больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 52 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Россия и Испания.
Пятая волна COVID-19 в Польше
Источник: PAP
Польша почти преодолела четвертую волну COVID-19. Министр здравоохранения Адам Недзельский отметил, что ситуация все еще остается серьезной. В случае предыдущих штаммов коронавируса период от начала до пика следующей волны занимал от 2 до 4 месяцев. Однако в случае штамма Омикрон предполагается, что пик следующей волны может быть во второй половине января.
Темпы вакцинации против коронавируса в Европе
Источник: Ursula von der Leyen
Европейские страны за год вакцинировали против коронавируса более 78% взрослого населения. Сейчас в странах ЕС активно идет ревакцинация населения, чтобы как можно больше людей получили три прививки против COVID-19 и были защищены против штамма Омикрон.
Франция усиливает карантин
Источник: BFM TV
Франция усиливает карантин на новогодние праздники. Правительство вводит новые ограничения для борьбы с эпидемией и штаммами коронавируса Дельта и Омикрон. В новогоднюю ночь французам разрешили свободно передвигаться по городам. При этом ночные клубы для людей будут закрыты. Также на период праздников запретили есть в общественном транспорте, включая и междугородний. Нельзя употреблять пищу в кинотеатрах, театрах и спортивных залах.
Исследование коронавируса
Как коронавирус проникает в организм
Источник: Ohio State News
Ученые из Университета штата Огайо нашли, как передается SARS-CoV-2 в организме и обходит защиту иммунитета. Эксперименты показали, что SARS-CoV-2 ограничивает высвобождение вирусных частиц, которые могут быть инактивированы антителами, и остается внутри клеточных стенок, распространяясь между клетками. Это некая подпольная форма передачи.
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Как часто больные Омикроном нуждаются в госпитализации
Источник: MedicalXpress
Сразу 2 новых исследования показали, что больные с Омикроном на 40% реже попадают в больницы и на 20% реже обращаются за медицинской помощью, чем больные штаммом Дельта.
Новое осложнение коронавируса
Источник: MedicalxPress
Коронавирус поражает почки – таковой вывод сделала группа интернациональных ученых. Инфекция также может нанести долговременный вред почкам и вызвать фиброз.