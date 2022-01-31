В больницы госпитализировали 2 322 человека. К сожалению, еще 78 инфицированных умерли. Зато выздоровели 4 346 пациентов.
Днем ранее Аномалии в легких, Минздрав изменил карту карантина: новости о коронавирусе 30 января
Ситуация в регионах
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом вчера обнаружили во Львовской и Хмельницкой областях.
Суточный прирост инфицированных по всей Украине:
- Киев – 1 026;
- Винницкая область – 1 070;
- Волынская область – 420;
- Днепропетровская область – 781;
- Донецкая область – 584;
- Житомирская область – 1 576;
- Закарпатская область – 684;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 1 006;
- Киевская область – 591;
- Кировоградская область – 233;
- Луганская область – 130;
- Львовская область – 2 934;
- Николаевская область – 537;
- Одесская область – 1 412;
- Полтавская область – 291;
- Ровенская область – 823;
- Сумская область – 1 331;
- Тернопольская область – 1 124;
- Харьковская область – 1 294;
- Херсонская область – 452;
- Хмельницкая область – 2 092;
- Черкасская область – 432;
- Черновицкая область – 870;
- Черниговская область – 191.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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