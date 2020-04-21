Коронавирус может вдвое увеличить количество людей, которые голодают, – ООН

Мировой кризис и пандемия коронавируса приведет к росту количества людей, страдающих от голода. ООН прогнозирует, что их станет на 130 миллионов человек больше, то есть почти вдвое.

В Мировой продовольственной программе ООН, которая борется с голодом в мире, сообщили, что количество людей, страдающих от голода, может вырасти до 265 миллионов человек.

Важно Как спасать мир от экономического кризиса: план МВФ

Коронавирус – это сильный удар для миллионов людей, которые зарабатывают ежедневным трудом. Карантин и глобальный экономический спад уже уничтожили денежные запасы,

– добавил ведущий экономист WFP Ариф Хусейн.

По прогнозу ООН, больше всего пострадают от голода люди с низкими и средними доходами.

Заметим, что в 2019 году больше всего голодали люди в странах, пострадавших от конфликтов и изменений климата.

По оценкам ООН, во всем мире сейчас голодают более 820 миллионов человек. Только в Восточной Африке от голода страдают 15 миллионов человек.

Что известно о мировом кризисе из-за коронавируса?Мировая экономика упадет на 3% – это самое крупное падение за последние 40 лет. Центром нового экономического кризиса может стать Италия. Банки Уолл-Стрит оценили ситуацию так: убытки составят более 5 триллионов долларов рост в течение следующих двух лет.



МВФ прогнозирует такое падение:

– экономика США в 2020 году упадет на 6,1%;

– ВВП Евросоюза – на 7,1%;

– экономика Украины – на 7,7%;

– экономика России – на 5,5%.



Все это вызывает безработицу. В Украине за месяц действия карантинных ограничений количество безработных выросло на 1–1,3 миллиона человек.