Российские орки сбросили фугасные бомбы на жилые районы Коростеня. К счастью, они не разорвались.

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Взрывотехники и спасатели вывезли неразорвавшиеся снаряды. В частности, их обнаружили возле школы и больницы.

По меньшей мере, 4 фугасных авиабомбы, которые упали на город с российских самолетов, не разорвались. Некоторые из них вывезли из жилого микрорайона возле больницы и школы,

– заявил глава ОВА Виталий Бунечко.



Следствие вражеских атак в Коростене / Фото из телеграма Виталия Бунечко

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