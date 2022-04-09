Соответствующее заявление обнародовали расследователи 8 апреля. В частности, они показали циничную схему Кремля.

Заметьте Байден подписал законы о санкциях в отношении российской нефти и об ограничении торговли с РФ

Корпорация Shell продолжает покупать нефть из России

Компания продавала баррели, в которых 49,99% нефти поступали из России, а 50,01% – из другого места. Так нефтяной груз технически не имеет российского происхождения,

– говорится в сообщении.

В частности, Shell внесла поправки в положения, условия контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

"Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок российских энергоносителей в Европу и одновременно удовлетворяют общественное мнение, которое требует прекращения военной машини Путина", – говорится в сообщении.

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