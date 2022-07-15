На Львовской таможне обещают провести служебное расследование инцидента и наказать виновников. Детали ситуации Милованов рассказал в эфире телемарафона единственных новостей 15 июля, передает 24 канал.

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Милованов обвинил львовских таможенников в коррупции

Президент "Киевской школы экономики" отметил, что существует необходимость реформирования таможни во время войны и борьбы с коррупцией. По словам Милованова, представители возглавляемой им организации везли медицинские аптечки для военных, когда на Львовской таможне у них потребовали взятки.

Конкретно у нас, когда мы завозили аптечки, были проблемы – требовали взятки. Недавно такое было на Львовской таможне, наши "скорые" остановили и мучили всю ночь. Вызвали ДБР, по документам все было хорошо. Отпустили в итоге,

– заявил Милованов.

Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что при этом волонтерам ничего не объясняли – звучали только фразы "давайте поговорим", "мы вас выведем на чистую воду", "надо подождать" и тому подобное.

К слову, при этом директор "Киевской школы экономики" не уточнил, на каком именно пункте пропуска произошел инцидент. Однако заметил, что волонтеры написали соответствующее заявление в Государственное бюро расследований.

Добавим, что исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков прокомментировал ситуацию изданию ZAXID.NET. Он отметил, что выясняется дата, время и пункт пропуска, а также все детали инцидента. Чиновник заверил, что виновных обязательно привлекут к ответственности, а о результатах служебного расследования сообщат общественности.

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