Нас ждут интересные процессы, – экономист объяснил, как скандал Миндича связан с США

НАБУ проводило консультации с американским ФБР относительно коррупционного скандала в сфере энергетики Украины. Речь идет о хищении 100 миллионов долларов. Любая операция, результатом которой является снятие наличных в крупных размерах, квалифицируется согласно законам США, как "отмывание" денег, полученных незаконным путем.

Об этом в эфире 24 Канала отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, объяснив, что в деле Миндича затронули американскую финансовую систему и законодательство.

Операция "Мидас": фигуранты могут вернуться в Украину

В отличие от украинского законодательства, где меньший срок поглощается большим, в США сроки добавляются. Имея такие экономические преступления, как вокруг "Энергоатома", в Штатах очень легко получить пожизненное заключение.

"То, что ФБР заинтересовалось этими пачками денег, открыло исследования на предмет "отмывания" денег фигурантами этого дела – это стопроцентно. Мы вполне вероятно увидим возвращение этих фигурантов в Украину, потому что оказаться в американской тюрьме с таким приговором – это чрезвычайно будет сложная ситуация для них", – считает Пендзин.

Он напомнил об известной фигуре в Украине – Фирташе, который занимался газовым бизнесом и сегодня пытается в австрийских судах не допустить экстрадиции из Австрии в США. Как пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, там было все гораздо проще, тогда американцы увидели движение средств по операциям, которые осуществлялись индийскими фирмами. Причем, как отметил Пендзин, не факт, что те деньги были прямым "отмыванием" в отличие от той ситуации, которую разоблачили антикоррупционные органы Украины сейчас.

Здесь люди попадают под жесткий контроль американской Фемиды. Думаю, что в ближайшее время нас ждут интересные процессы. У меня есть убеждение, что ряд лиц будет возвращаться в Украину, потому что наше законодательство является более лояльным и комфортным,

– прогнозирует Пендзин.

Как на коррупционный скандал реагируют партнеры Украины?