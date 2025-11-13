Нас чекають цікаві процеси, – економіст пояснив, як скандал Міндіча пов'язаний із США

НАБУ проводило консультації з американським ФБР щодо корупційного скандалу в сфері енергетики України. Мовиться про розкрадання 100 мільйонів доларів. Будь-яка операція, результатом якої є зняття готівки у великих розмірах, кваліфікується згідно з законами США, як "відмивання" грошей, отриманих незаконним шляхом.

Про це в етері 24 Каналу зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пояснивши, що у справі Міндіча зачепили американську фінансову систему й законодавство.

Операція "Мідас": фігуранти можуть повернутись в Україну

На відміну від українського законодавства, де менший термін поглинається більшим, в США терміни додаються. Маючи такі економічні злочини, як от довкола "Енергоатому", в Штатах дуже легко отримати довічне ув’язнення.

"Те, що ФБР зацікавилося цими пачками грошей, відкрило дослідження на предмет "відмивання" грошей фігурантами цієї справи – це стовідсотково. Ми цілком ймовірно побачимо повернення цих фігурантів в Україну, тому що опинитися в американській в'язниці з таким вироком – це надзвичайно буде складна ситуація для них", – вважає Пендзин.

Він нагадав про відому фігуру в Україні – Фірташа, який займався газовим бізнесом і сьогодні намагається в австрійських судах не допустити екстрадиції з Австрії в США. Як пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, там було все набагато простіше, тоді американці побачили рух коштів стосовно операцій, які здійснювалися індійськими фірмами. При чому, як зазначив Пендзин, не факт, що ті гроші були прямим "відмиванням" на відміну від тієї ситуації, яку викрили антикорупційні органи України зараз.

Тут люди потрапляють під жорсткий контроль американської Феміди. Думаю, що найближчим часом нас чекають цікаві процеси. В мене є переконання, що низка осіб буде повертатися в Україну, тому що наше законодавство є лояльнішим і комфортнішим,

– прогнозує Пендзин.

Як на корупційний скандал реагують партнери України?