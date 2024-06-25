В результате этой коррупционной схемы "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 17 миллионов гривен. Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

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НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему

По данным следствия, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр ремонта и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" с целью противоправного обогащения создал организованную группу из числа действующих и бывших сотрудников завода.

В течение апреля 2021 – февраля 2022 годов. он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности,

– говорится в сообщении НАБУ.

Отмечается, что в результате этого "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 17,1 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления. О подозрении сообщили пяти участникам организованной группы, а ее руководителя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Важно. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

К слову, другая преступная схема нанесла Укрзализныце убытки на более 200 миллионов гривен. Сейчас дело направлено на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. Расследование началось еще в 2020 году.