Коррупция во время военного положения – это мародерство, – Садовый

Военное положение должно было быть введено еще тогда, когда российские войска захватили Крым.

Об этом заявил мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

"Когда те же российские войска захватывали Восток, также должно было быть введено военное положение. Я уже не говорю об Иловайске, Дебальцеве. Это может кому-то не нравиться, но это реалии.

В настоящее время есть ряд других вопросов. Уровень коррупции сегодня в Украине является критическим. И во времена военного положения я бы называл коррупцию мародерством", – заявил он.

Также Садовый добавил, что за это должно быть жесткое наказание. И важно, чтобы общественность, все активные люди это понимали.

"Еще одна мысль, которая, я думаю, мучает всех нас. Как во времена военного положения мы можем терпеть прямую антиукраинскую деятельность российской агентуры. Медведчук, Бойко, Рабинович и другие. Почему они свободно себя чувствуют? Президент встречается с Медведчуком, о чем они ведут беседы? Это те вопросы, на которые общество требует твердого ответа", – сказал лидер "Самопомочи".

Фракция "Самопомич" ждет, чтобы увидеть текст о введении военного положения, который будет предложен президентом. А позиция фракции – закон прежде всего.

"Относительно выборов. Месяцем быстрее, месяцем позже, но все равно мы эту коррумпированную власть устраним. Но сейчас надо думать исключительно об интересах страны", – сказал Садовый.