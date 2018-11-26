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      Коррупция во время военного положения – это мародерство, – Садовый

      209 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Военное положение должно было быть введено еще тогда, когда российские войска захватили Крым.

      Об этом заявил мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый.

      "Когда те же российские войска захватывали Восток, также должно было быть введено военное положение. Я уже не говорю об Иловайске, Дебальцеве. Это может кому-то не нравиться, но это реалии.
      В настоящее время есть ряд других вопросов. Уровень коррупции сегодня в Украине является критическим. И во времена военного положения я бы называл коррупцию мародерством", – заявил он.

      Также Садовый добавил, что за это должно быть жесткое наказание. И важно, чтобы общественность, все активные люди это понимали.

      "Еще одна мысль, которая, я думаю, мучает всех нас. Как во времена военного положения мы можем терпеть прямую антиукраинскую деятельность российской агентуры. Медведчук, Бойко, Рабинович и другие. Почему они свободно себя чувствуют? Президент встречается с Медведчуком, о чем они ведут беседы? Это те вопросы, на которые общество требует твердого ответа", – сказал лидер "Самопомочи".

      Фракция "Самопомич" ждет, чтобы увидеть текст о введении военного положения, который будет предложен президентом. А позиция фракции – закон прежде всего.

      "Относительно выборов. Месяцем быстрее, месяцем позже, но все равно мы эту коррумпированную власть устраним. Но сейчас надо думать исключительно об интересах страны", – сказал Садовый.

      Теги: Новости политики Военное положение в Украине Андрей Садовой Самопомич Коррупция
      Источник: 24 Канал
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